◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース“最強先発陣”の一角、Ｔ・グラスノー投手（３２）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に先発し、５回２／３を３安打１失点８奪三振で降板した。球数９９球。今ポストシーズンは３試合（２先発）を投げて防御率０・６８とした。

初回。２死から四球と内野安打で一、二塁のピンチを招いたが、５番ボーンを三ゴロに打ち取って無失点。１点を先制した直後の２回は１死からダービンの打球に左翼のＥ・ヘルナンデスがダイビングするも及ばず三塁打となると、バウアーズに同点適時打を許した。

それでも、３回先頭から圧巻の５者連続三振。４回は２死から四球と盗塁で二塁に走者を進められたが、バウアーズをカーブで空振り三振。身長２０３センチから投げ下ろす最速９７・８マイル（約１５７・４キロ）の直球を軸に、１回途中からマウンドに上がった身長２０１センチのブルワーズ・ミジオロウスキーとド迫力の投手戦を展開した。１―１の６回。２死からボーンに四球を与えたところでロバーツ監督が投手交代を告げるためベンチを飛び出すと、グラスノーは悔しさをあらわにした。

昨季は開幕投手を務めたイケメン右腕。移籍２年目の今季はレギュラーシーズンは右肘炎症などで離脱していた影響もあり、１８試合で４勝３敗、防御率３・１９だった。ポストシーズンでは先発４番手となり、ワイルドカードシリーズからリリーフ待機。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦で先発・大谷の後を受けて救援登板。第４戦では先発マウンドに上がり、６回２安打無失点８Ｋの好投で延長１１回サヨナラ勝ちを呼び込んでいた。

ド軍はポストシーズンで先発陣がチームをけん引している。特にリーグ優勝決定シリーズでは、第１戦でスネルが８回１安打無失点１０奪三振。第２戦では山本由伸が初回に先頭打者本塁打を浴びながら３安打１失点７奪三振で完投。日本人選手としては史上初の快挙で連勝していた。