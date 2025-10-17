2児の母で俳優の小沢真珠（48）が、朝4時半起きで作ったという子どもたちの運動会弁当を披露した。

11歳と8歳の女の子を育てている小沢。Instagramではこれまでに、長女の誕生日に作った品数豊富な夕食や、社会科見学のために作った可愛らしいお弁当など、様々な手料理を公開してきた。

朝4時半起きで作ったという子どもたちの運動会弁当

10月16日の更新では娘たちの運動会があったことを明かし、2つ並んだお弁当をアップ。「おにぎりを姉妹にしてみました。お姉ちゃんはお団子結びに。妹は少し小さめに作りお団子なしに。朝は4時半に起きて作り始めたから間に合わなくて、あきらめたおかずがあったり最後雑になってしまったのが反省点ですが、娘たちは喜んで食べてくれたし、徒競走では2人とも自己ベストが出せたようなので、親としては大満足な運動会でした。来年はもう1時間早く目覚ましをかける予定です」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「めっちゃ可愛いお弁当、食べるのがもったいなくなりますね」「真珠さん料理上手でステキ」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）