高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】トキは真剣な表情で…

10月17日第15回の最後に、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第15回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第15回あらすじ＞

トキの献身もあり、傳（堤真一さん）の体調に回復の兆しが。

トキは代理社長の三之丞（板垣李光人さん）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。

そんな中、工場では検番の平井（足立智充さん）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃さん）についに平井の手が出てしまう。

その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。

傳は三之丞に事態の説明を求める。

＜ドラマで流れた予告＞

多くの人が行きかう町をトキが見つめている。



疲れた様子で歩くトキ。洋装の男性にぶつかって転んでしまう。



「東京はやり直せる場所だ。君はやり直したくないか」と男性の声がする。

声の主は、吉沢亮さん演じる錦織友一。松江の秀才で将来、ヘブンの通訳を務める人物だ。



銀二郎がトキの手を取り、真剣に何かを訴えているようだ。



蛇と蛙が会話をする。

「えっ、おトキちゃん東京行っちゃったの？」



「やり直す、やり直すって、まさか？」



「帰ってこないかもしれない」

場面が変わり、松野家。うつむいているサワ。

フミが悲しそうに「あの子はもう…帰ってこないかもしれないと。」とつぶやく



人力車に乗っているトキは笑顔を見せて――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。