バスは、地域の人々の移動手段として重要な役割を果たす存在です。しかし、一般社団法人交通環境整備ネットワーク相談役の佐藤信之さんは、「近年、多くのバス会社で運行本数削減や路線の廃止が相次いでいる」と語ります。そこで今回は、佐藤さんの著書『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』から抜粋してご紹介します。

【写真】2013年3月2日から岩手県交通が運行している大船渡ＢＲＴ線

* * * * * * *

東京オリンピックに向けたＢＲＴの構想

２０２０年（令和２年）東京オリンピックでは、臨海部の晴海地区に選手村が建設されることになり、東京都（当時舛添要一知事）は、その輸送手段として、２０１４年（平成26 年）８月にバス専用車線を整備したＢＲＴ（Bus Rapid Transit。バス高速輸送システム）を導入することを発表した。この時点では、東京駅や銀座など複数の地点から都道環状２号線（当時建設中）経由で晴海の選手村や有明の競技会場、お台場まで運行する構想であった。

東京都は、民間からの提案を募り基本計画を策定することを決定。２０１４年10月、京成バスと都交通局を事業協力者に選定した。基本計画が決定した段階で運行事業者を公募する予定とした。

２０１５年３月には基本計画の中間報告があり、案では、都心は東京駅や銀座、新橋駅から、さらに運行開始に間に合えば虎ノ門バスターミナルから、環状２号線を通り、勝どき、有明テニスの森などを経て、東京ビッグサイトやりんかい線の東京テレポート駅に停車するとした。通勤需要の高い都心と勝どきの間はシャトル輸送を行い、晴海地区では数ヵ所の停留所を巡るループとなるとした。

車両は、従来のディーゼルバスのほかに、燃料電池バスや、ハイブリッドのバスも導入。最終的に環状２号線区間ではピーク時に２分間隔で運転する。運行開始時の輸送力は１時間最大２６００人。五輪後、選手村をマンション（晴海フラッグ）に再開発した後は、輸送力を１時間最大４４００人ほどに高めるとした。

２０１５年、京成バスを運行事業者に選定、２０１７年春に官民出資により新会社を設立するとした。

しかし築地市場の豊洲への移転が遅れたため、市場跡地に計画していた環状２号線の建設が始められなかった。そのため新会社の設立を延期した。



＜『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』より＞

東京ＢＲＴ

２０１８年８月、東京都は、２０２０東京オリンピックの前に虎ノ門〜晴海二丁目でプレ運行することを発表。築地市場跡地の環状２号線は仮設道路に片側１車線をバスレーンとし、停留所は虎ノ門ヒルズ、新橋、勝どきＢＲＴ、晴海ＢＲＴターミナルの４ヵ所に設け、便数は１時間当たり、平日の朝夕の通勤時間帯は６便、平日の日中と土日・祝日は４便。運賃は大人２２０円と決まった。

オリンピック後、２０２１年度には東京テレポートへ延伸するほか豊洲地区の路線を新設し、２０２２年度に選手村を再整備したマンションの入居開始に合わせて本格運行を開始するというスケジュールであった。



『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』（著：佐藤信之／中央公論新社）

２０２０年の７月開催を予定していた２０２０東京オリンピックは、新型コロナの感染拡大により１年延期された。新会社「東京ＢＲＴ」の設立も遅れたものの、京成バス１００％出資により２０１９年７月に設立された。

東京ＢＲＴは、公設民営の上下分離で、東京都整備局がインフラを整備し、東京ＢＲＴと京成バス（連節バス）が運行するというもの。東京ＢＲＴにも、制度が整った段階で、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の出資を予定した。

当初プレ運行開始はオリンピック前の２０２０年５月を予定していたが、結局２０２０年10月１日まで遅れ、プレ運行（１次）の運行開始となった。平日ピーク１時間当たり６便、平日の日中と土曜日・休日は１時間当たり４便。燃料電池車５台、ディーゼルバス車３台、ディーゼルハイブリッド・連節車１台が虎ノ門ヒルズ〜新橋〜勝どきＢＲＴ〜晴海ＢＲＴバスターミナル間を走りはじめた。

プレ運行（２次）は、オリンピック後の運行開始予定であったが停留所工事の入札不調により遅れ、２０２３年４月１日となった。従来のルートを幹線ルートとして、虎ノ門ヒルズ〜新橋〜勝どきＢＲＴ〜東京テレポートに延伸。これに新しく晴海・豊洲ルートの虎ノ門ヒルズ〜新橋〜勝どきＢＲＴ〜晴海中央〜晴海ＢＲＴ〜豊洲〜ミチノテラス豊洲が追加された。

７月16日にこのうち豊洲ルートのダイヤを改正し、平日上り23便を44 便に、下り21便を45便に、土休日は上り23便を45便、下り21便を45便に大幅に増便した。

２０２４年２月１日に本格運行を開始。ＨＡＲＵＭＩ ＦＬＡＧルートの運行を開始。環状２号線築地地区の完成にともなう経路変更で、勝どきＢＲＴ〜新橋間の上りの所要時間は、従来の７〜８分が４分に短縮された。

鉄道代替ＢＲＴ路線

ＢＲＴは、海外では都市内で専用車線を高速で運行する高度なバスシステムとして発展してきたが、日本では、むしろ地方のローカル線の代替交通機関として導入されたという経緯がある。

ＪＲ東日本では、東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼線と大船渡線の一部区間をＢＲＴ路線に転換して運行している。

気仙沼ＢＲＴ線は、震災の翌年、２０１２年（平成24年）８月20日に不通になっている鉄道の代行輸送として運行を開始し、12 月22日に正式に路線バスとして本格運行を開始した。大船渡ＢＲＴ線は、２０１３年３月２日から運行している。気仙沼ＢＲＴ線の運行は宮城交通の地域子会社のミヤコーバスが担当し、大船渡ＢＲＴ線の運行は、岩手県交通が行っている。

ＪＲ東日本は、これらの路線をＢＲＴのモデルケースとして力を入れており、駅構内を発着場として乗り換えの便を図り、またバスロケーションシステムも導入されている。

また茨城県では廃止になった日立電鉄と鹿島鉄道の廃線跡地を一部バス専用道として活用し、それぞれ「日立ＢＲＴ」「かしてつバスＢＲＴ」となった。

日立ＢＲＴは、２００５年に廃止された日立電鉄の線路跡を一部使って、運行している。２０１３年に第１期区間として道の駅日立おさかなセンター〜大甕駅東口間で運行を開始、２０１８年には一般道経由で常磐線常陸多賀駅まで運転区間を延伸した。２０１９年４月に線路跡の整備が完成したのにともない、道の駅日立おさかなセンター〜常陸多賀駅までの本格運行を開始した。現在は、茨城交通が運行している。

かしてつバスＢＲＴは、２００７年に廃止された鹿島鉄道の線路跡を整備して、まず２０１０年８月に実証運行を開始。２０１２年度に本格運行に移行した。平日石岡駅発36便、小川駅発石岡駅行き36便で、朝夕は１時間に４本運転する。一部は、旧鉄道区間を越えて鹿島臨海鉄道の新鉾田駅や茨城空港まで直通する。関鉄グリーンバスが運行している。

最近の例では、ＪＲ九州の日田彦山線が水害で被災して長く運休していたが、２０２３年（令和５年）８月「日田彦山線ＢＲＴ」（ひこぼしライン）として運行を再開した。ＢＲＴは、日田彦山線の添田〜夜明間に加えて、久大本線の日田まで直通する。また朝夕の便は町中を経由し、日田市役所や昭和学園高校に停車する。なお、線路敷を転用した専用道路は、彦山〜宝珠山間のみで、他は一般道を走る。



＜『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』より＞

ＢＹＤ（中国メーカー）製小型ＥＶバス４台といすゞ製の中型バス・エルガミオ２台で運行を開始した。その後、燃料電池バスの実証実験で、トヨタＦＣコースター１台を追加した。

名古屋市交通局のＳＲＴ（Smart Roadway Transit）計画

名古屋市交通局は、２０１９年（平成31年）に「新たな路面公共交通システムの実現を目指して（ＳＲＴ構想）」を発表した。東京ＢＲＴと同じく連節バスを使った新しいバスシステムである。

札幌市でも都心部で同様の計画があるが、ＢＲＴという単語が主に地方路線で使われているため、都市中心部で導入が予定される名古屋市の場合は、ＳＲＴという言葉が創作された。

この構想にもとづいて、現在名古屋駅から広小路通を通って栄まで、連節バスによる事業化を進めている。名鉄バスに運行を委託して、２０２５年度（令和７年度）後半の運行開始を予定している。続いて、名古屋駅、名古屋城、栄、大須、名古屋駅を周回するルートを整備するという。

※本稿は、『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。