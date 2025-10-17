声優の宮野真守さんは10月15日、自身のInstagramを更新。脚の美しさに反響が寄せられています。（サムネイル画像出典：宮野真守さん公式Instagramより）

写真拡大

声優の宮野真守さんは10月15日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開したところ、脚の美しさに反響が寄せられています。

【写真】宮野真守の美しい脚に反響

「あ、足、細すぎません､､､！？」

宮野さんは「#宮野真守VACATIONING 　グッズ撮影off shot」と、アジアライブツアー「VACATIONING」のグッズ撮影時のオフショットであることを説明し、2枚の写真を投稿。「休暇中」というツアー名だけあって、服装やセットから常夏のリゾート地のような雰囲気を感じます。1枚目では、ショートパンツから生脚を披露。すねに毛は生えておらず、ほっそりとしていてとても美しいです。

ファンからは「脚きれいすぎ問題」「足が綺麗すぎてびっくりです！」「おみ足美しい！」「あ、足、細すぎません､､､！？」「短パン似合うとかホント神」「モデルさんみたい」などの声が寄せられました。

オフショットはほかにも！

ほかにも、グッズ撮影時のオフショットを公開した宮野さん。レトロな車に乗る姿や、映画『タイタニック』の名シーンを1人で再現した姿など、見どころ満載です。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)