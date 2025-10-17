「脚きれいすぎ問題」人気男性声優、美脚ショットに反響！ 「モデルさんみたい」「びっくりです！」
声優の宮野真守さんは10月15日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開したところ、脚の美しさに反響が寄せられています。
【写真】宮野真守の美しい脚に反響
ファンからは「脚きれいすぎ問題」「足が綺麗すぎてびっくりです！」「おみ足美しい！」「あ、足、細すぎません､､､！？」「短パン似合うとかホント神」「モデルさんみたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「あ、足、細すぎません､､､！？」宮野さんは「#宮野真守VACATIONING グッズ撮影off shot」と、アジアライブツアー「VACATIONING」のグッズ撮影時のオフショットであることを説明し、2枚の写真を投稿。「休暇中」というツアー名だけあって、服装やセットから常夏のリゾート地のような雰囲気を感じます。1枚目では、ショートパンツから生脚を披露。すねに毛は生えておらず、ほっそりとしていてとても美しいです。
オフショットはほかにも！ほかにも、グッズ撮影時のオフショットを公開した宮野さん。レトロな車に乗る姿や、映画『タイタニック』の名シーンを1人で再現した姿など、見どころ満載です。気になった人はチェックしてみてくださいね。
