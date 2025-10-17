演歌歌手の藤あや子（64）が、歌番組収録前に作った3人分の弁当を披露した。

【映像】藤あや子、24歳年下夫との結婚8周年記念＆豪華な手料理（複数）

2017年4月9日、ブログで再婚を発表した藤。お相手は24歳年下だそうで、2025年3月31日には結婚8周年をお祝いしたことを報告しており、乾杯する仲むつまじい夫婦の様子が話題になっていた。

ブログでは他にも、17歳の孫のために作った豪華な運動会弁当、親交のある演歌歌手・坂本冬美（58）に差し入れたという、手巻き寿司や茶碗蒸しなどの“おうちごはん”も披露していた。

歌番組収録前に作った3人分の豪華な弁当

2025年10月16日には「いつものルーティン」というタイトルでブログを更新。「あや弁。ひじき、筑前煮、かぼちゃ煮、小松菜煮浸し、ぬか漬け、おにぎり きょうBS朝日『人生、歌がある』の収録です。相変わらず、朝からバタバタ動き回ってます。ウォーミングアップにはお料理が必須。歌唱は2曲ですが、1曲はフルコーラスなので気合いが入ります。頑張るぞーーー」と投稿した。

この投稿にファンから「お弁当本当にいつも美味しそうです」「それにしても豪華なお弁当ですね 確かにウォーミングアップに良いですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）