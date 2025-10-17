東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値175.81 高値176.46 安値175.45
177.37 ハイブレイク
176.92 抵抗2
176.36 抵抗1
175.91 ピボット
175.35 支持1
174.90 支持2
174.34 ローブレイク
ポンド円
終値202.09 高値203.44 安値201.72
204.83 ハイブレイク
204.14 抵抗2
203.11 抵抗1
202.42 ピボット
201.39 支持1
200.70 支持2
199.67 ローブレイク
スイス円
終値189.69 高値190.14 安値189.15
191.16 ハイブレイク
190.65 抵抗2
190.17 抵抗1
189.66 ピボット
189.18 支持1
188.67 支持2
188.19 ローブレイク
豪ドル円
終値97.55 高値98.49 安値97.24
99.53 ハイブレイク
99.01 抵抗2
98.28 抵抗1
97.76 ピボット
97.03 支持1
96.51 支持2
95.78 ローブレイク
NZドル円
終値86.10 高値86.88 安値85.94
87.61 ハイブレイク
87.25 抵抗2
86.67 抵抗1
86.31 ピボット
85.73 支持1
85.37 支持2
84.79 ローブレイク
カナダドル円
終値107.05 高値107.86 安値106.89
108.61 ハイブレイク
108.24 抵抗2
107.64 抵抗1
107.27 ピボット
106.67 支持1
106.30 支持2
105.70 ローブレイク
