東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6485 高値0.6516 安値0.6471
0.6555 ハイブレイク
0.6536 抵抗2
0.6510 抵抗1
0.6491 ピボット
0.6465 支持1
0.6446 支持2
0.6420 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5724 高値0.5756 安値0.5712
0.5793 ハイブレイク
0.5775 抵抗2
0.5749 抵抗1
0.5731 ピボット
0.5705 支持1
0.5687 支持2
0.5661 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4054 高値1.4061 安値1.4023
1.4107 ハイブレイク
1.4084 抵抗2
1.4069 抵抗1
1.4046 ピボット
1.4031 支持1
1.4008 支持2
1.3993 ローブレイク
