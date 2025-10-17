東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6485　高値0.6516　安値0.6471

0.6555　ハイブレイク
0.6536　抵抗2
0.6510　抵抗1
0.6491　ピボット
0.6465　支持1
0.6446　支持2
0.6420　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5724　高値0.5756　安値0.5712

0.5793　ハイブレイク
0.5775　抵抗2
0.5749　抵抗1
0.5731　ピボット
0.5705　支持1
0.5687　支持2
0.5661　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4054　高値1.4061　安値1.4023

1.4107　ハイブレイク
1.4084　抵抗2
1.4069　抵抗1
1.4046　ピボット
1.4031　支持1
1.4008　支持2
1.3993　ローブレイク