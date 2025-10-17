米株価指数先物 時間外取引 下落、米中対立や米地銀信用不安で投資家心理悪化 米株価指数先物 時間外取引 下落、米中対立や米地銀信用不安で投資家心理悪化

東京時間08:10現在

ダウ平均先物DEC 25月限 46038.00（-122.00 -0.26%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6643.75（-25.00 -0.37%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24735.50（-95.75 -0.39%）



米株は時間外でも下落。米中対立激化や米政府閉鎖長期化懸念、さらに米地銀信用不安で投資家心理が悪化している。



米地銀2行が不正の疑いがある融資の問題を明らかにしたことで信用不安が強まっている。前日の米株式市場ではザイオンズ・バンコープなど地方銀行株が急落した。



また、10月のフィラデルフィア連銀の製造業景況指数が予想外に縮小し約半年ぶり水準に落ち込んだことも懸念材料。政府再開とともに一斉に発表される経済データは景気減速を裏付ける内容になるとの見方も。



米中対立もエスカレートする恐れがある。トランプ氏は米中貿易戦争の状態にあるとの認識を示し、ベッセント氏は連日中国を強く非難している。

