今回は、新卒女子が勘違い男性社員に目をつけられ、ゾッとした話を紹介します。

お礼を伝えただけなのに…

「新卒で入社したばかりの頃、ある男性社員に『これから頑張ってね』と言われ、緊張していた気持ちがほぐれました。で、それから数日後、その男性社員に新入社員の歓迎会で再会。

『この前は話しかけてもらってありがとうございました』とお礼を伝え、LINEを交換して別れたのですが……その翌日以降、その男性社員から『よかったら映画でも行かない？』などと、LINEに毎日のようにデートのお誘いが……。LINEの内容はエスカレートしていき、『今日は会社で君に会えなくて残念だった』『俺たちの関係、みんなにバレてないかな？』といったメッセージが送られてきてゾッとしましたし、『LINEがキモすぎる……』と思いました。

まるで彼氏気取りですが、私にはちゃんと彼氏がいます。会社の上司にもこのことを伝えましたが、上司はこの男性社員に注意してくれるそうです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ こういう男性に対し、何か言い返しても逆ギレされそうで怖いですよね。上司が注意してくれて、勘違い行動が止むといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。