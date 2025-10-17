かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む人気番組『かまいガチ』。

10月15日（水）の同番組では、大好評企画「ここからは聞いた話やねん」の第3弾が放送された。

前半は事実を語り、「ここからは聞いた話やねん」の一言をきっかけにウソか本当かわからない噂話を展開するこの企画。

今回緊急参戦した劇団ひとりは、大物俳優・田村正和さんと共演した際のエピソードを披露した。

「めちゃめちゃかっこいいの。オーラがすごい」と圧倒されたという劇団ひとりは、「田村さんはやっぱスターとしていろいろ美学をお持ちだった。絶対に人前で食事をしないんです」と明かした。

【映像】劇団ひとりが圧倒された、大物俳優の“スターの美学”「絶対に人前で食事をしない」

劇団ひとりが出演したドラマの製作チームは田村さんと30年来の付き合いだったそうだが、「食べるところ全然見ないんだって。たった一度だけ、バーで野菜スティックをかじってる田村さんを見た。30年でその1回だけ」と衝撃の秘話を語ると、スタジオからは驚きの声が上がった。

さらに「ここからは聞いた話なんですけど」と続け、「田村さんの独特なささやくようなお芝居は、お腹がすいて声が出ない。だから朝ごはんを食べてくるとすごく声が出るらしい」と噂話を披露。これには濱家が「そんなわけないでしょ。食べた方がいいやん、じゃあ」とツッコミを入れた。

一方、濱家は明石家さんまの“風邪をひかない”伝説を紹介しつつ、「この間、聞いた話なんですけど、ジキニンは飲んでるらしい」と暴露して笑いを誘う。

また、劇団ひとりは「ゴルフ場でキャディーさんから聞いた話なんだけど…」と切り出し、「さんまさんってずっと喋ってるイメージあるでしょ。ゴルフの時とかも。でもそのキャディーさんいわく、『一言もしゃべらなかった』って」と明かす。さんまの意外すぎる一面にスタジオは大盛り上がりとなった。