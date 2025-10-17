１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．４６ドル（－０．８１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３０４．６ドル（＋１０３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５３０２．３セント（＋１９５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０２．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．７５セント（＋５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１０．７５セント（＋４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．８５（＋０．２４）
出所：MINKABU PRESS
