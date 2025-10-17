１６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０１ドル安 地銀融資問題で金融株売られる １６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３０１ドル安 地銀融資問題で金融株売られる

１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０１．０７ドル安の４万５９５２．２４ドルと続落した。地銀２行が融資先の不正行為に絡む損失や、融資に関連する訴訟の提起を明らかにした。地銀を巡る懸念は金融株への売りを促し、全体相場は軟化した。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。ビザ＜V＞やトラベラーズ＜TRV＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞が売られ、ウエスタン・アライアンス・バンコーポレーション＜WAL＞が大幅安。ヒューレット・パッカード・エンタープライズ＜HPE＞やケンビュー＜KVUE＞が安い。一方、セールスフォース＜CRM＞が買われ、オラクル＜ORCL＞がしっかり。コヒレント＜COHR＞やニューモント・コーポレーション＜NEM＞が値を上げた。



ナスダック総合株価指数は１０７．５５ポイント安の２万２５６２．５３と反落した。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞やテスラ＜TSLA＞が冴えない展開。ザイオンズ・バンコープ＜ZION＞が急落し、ジャック・イン・ザ・ボックス＜JACK＞が下値を探った。一方、エヌビディア＜NVDA＞が堅調。マイクロン・テクノロジー＜MU＞が値を飛ばし、プラクシス・プレシジョン・メディシンズ＜PRAX＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS