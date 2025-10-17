フィリーズのデーブ・ドンブロウスキー編成本部長がチームの看板選手ブライス・ハーパー（33）についてコメントした。「彼はいまだに高いレベルの選手であり、オールスター級の実力はある。ただ、今年は過去のようなエリート級のシーズンではありませんでした。今後またエリートに戻るのか、それとも優秀なレベルでとどまるのか、それはこれから分かることです」と語った。スポーツ専門局「ESPN」電子版が16日に報じている。

今季のハーパーは打率.261、OPS.844と、いずれも近年で最も低い数字に終わった。OPSは2016年以来の低さで、打率も19年以来の低水準。ポストシーズンでも苦しみ、ナ・リーグ地区シリーズのドジャース戦では4試合で15打数3安打、打点ゼロだった。

ナ・リーグMVPに2度輝いたハーパーは、19年にフィリーズと13年総額3億3000万ドル（当時約369億円）の大型契約を結んでおり、現在も契約を6年残している。ドンブロウスキー氏は「もう一度トップレベルに戻れるのか？それは私にも分かりません。それを決めるのは彼自身です」と静かに語り、ハーパー本人の再起に期待を寄せた。

一方、ロブ・トムソン監督は、ハーパーが結果を焦りすぎる傾向にあると分析する。「彼には自分らしくあることを取り戻してほしい。あまり力みすぎず、ボールを逆方向へ打つ意識を持つこと。彼がボールにしっかりついていくとき、本当に素晴らしい打者です。ただ、自分がブライス・ハーパーであるという意識から、つい力みすぎてしまうことがある」と語った。33歳となったハーパーはフィリーズの象徴的存在。来季、再びエリートの名にふさわしい姿を見せられるか、フィリーズのみならず球界全体の注目が集まる。