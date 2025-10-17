三上悠亜、コンビニ店員グラビア！制服脱いで接客 大胆ボディあらわなランジェリー
タレントの三上悠亜が、17日発売の漫画誌『ヤングガンガン』No.21の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】デカすぎる！ランジェリー姿のグラビア 制服脱いで接客する三上悠亜
漫画『玉川さん 出てました？』のコラボグラビアで、三上はコンビニ店員姿で大胆ボディを披露。制服を脱いで接客する様子や、ランジェリー姿などを見ることができる。
■『玉川さん 出てました？』あらすじ
人気AV女優・美やま ゆりが電撃引退を発表。
彼女の大ファンであるコンビニ店長・敷島は絶望していた！
そんな最中バイトの面接にやってきたのは、美やま ゆりに激似の玉川さん！
本人かどうか聞いてみたい……「玉川さん 出てました?」と聞いてみたい!!
でもこの大コンプラ時代にそんなこと聞けるはずもなく……。
果たして玉川さんの正体は……!?
【写真】デカすぎる！ランジェリー姿のグラビア 制服脱いで接客する三上悠亜
漫画『玉川さん 出てました？』のコラボグラビアで、三上はコンビニ店員姿で大胆ボディを披露。制服を脱いで接客する様子や、ランジェリー姿などを見ることができる。
■『玉川さん 出てました？』あらすじ
人気AV女優・美やま ゆりが電撃引退を発表。
彼女の大ファンであるコンビニ店長・敷島は絶望していた！
そんな最中バイトの面接にやってきたのは、美やま ゆりに激似の玉川さん！
本人かどうか聞いてみたい……「玉川さん 出てました?」と聞いてみたい!!
でもこの大コンプラ時代にそんなこと聞けるはずもなく……。
果たして玉川さんの正体は……!?