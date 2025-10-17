10月18日（土）夜6時30分～「出川哲朗の充電させてもらえませんか？2時間半SP」唐沢寿明が7年ぶりに登場！俳優人生を振り返り「白い巨塔」撮影秘話を告白！“関東1都2県”縦断スペシャル放送！

テレ東にて土曜夜に放送中の「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」。あす10月18日（土）夜６時30分からは、「“関東1都2県”縦断135㌔！大山阿夫利神社から“高尾山”通って埼玉最強の“金運”神社へ！7年ぶり唐沢寿明＆初登場のウエストランド井口が絶好調すぎ！ヤバいよヤバいよSP」を２時間半スペシャルでお届けします！

今回は、神奈川県・伊勢原市にある“大山阿夫利神社”の高台からスタートし、東京・高尾山を通って、埼玉県秩父市の金運スポットの呼び名高い“聖神社”のゴールを目指す充電旅です。

ゲストライダーはなんと、本日10月17日（金）スタートのドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時放送）で主演を務める俳優・唐沢寿明が7年ぶりに登場！自身の俳優人生を振り返り、深すぎる人生訓やドラマ「白い巨塔」（フジテレビ）の撮影秘話が飛び出します。さらに、お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が初登場！まさかの出川の塩対応にも得意のツッコみを返し、子供たちとのサッカーPK対決で旅を盛り上げます！

パワースポットに地元グルメに温泉まで、見どころ満載のリアルガチな“充電旅”2時間半スペシャルをお見逃しなく！

≪スタッフコメント≫

■番組プロデューサー・鈴木拓也（テレビ東京 制作局）

唐沢さんが7年ぶりに充電旅に来てくれました。しかも…主演ドラマ「コーチ」のクランクインの二日前という大変なタイミングで！８月後半の真夏日での撮影になりましたが…同級生の出川さんと”哲ちゃん””唐さん”と呼び合いながら、「充電旅では男を見せる！」と久しぶりの充電旅をパワー全開で楽しんでくれて最高でした！また初登場のウエストランド井口さんのドキドキの宿探しや子供たちとの本気のPK対決も必見ですので…放送をよろしくお願いします！

≪放送内容≫

🍉唐沢寿明が7年ぶりに登場で爆笑「がっつり番宣」宣言！同学年コンビの出川と「哲ちゃん」「唐ちゃん」と呼び合う⁉

大山阿夫利神社で“大山詣り”を終えた出川と熊谷Ｄは、厚木市でゲストライダーの唐沢寿明と合流！出川が「この番組にビッグゲストに来ていただくようになったのは唐沢さんがきっかけ」と熱弁するも、唐沢からは「いや、今日はね、がっつり番宣なんですよ」とまさかの宣言が飛び出す。電動バイクでスタートすると、お互いの呼び方の話題に。同学年だということから、「出グチ君はなんか出グチ君っていう感じ」と唐沢からまさかの回答が！「出グチ君じゃないですよ、出川ですよ」と訂正した出川は「哲ちゃんでいきましょうよ」と提案し、「うーん、じゃあオレ、唐ちゃんでいいよ」とお互いの呼び名が決まる。さらに唐沢の奥さんが海苔好きだと明かされると、実家が海苔問屋の出川は「家にいて奥さんとオレの話題とか出ないんすか？」と深掘りするが、沈黙の後の唐沢のまさかの回答に出川は大焦り…！

🍉唐沢寿明が俳優人生を語る！「楽な仕事は評価されない」深すぎる人生訓と『白い巨塔』撮影秘話を告白！

旅の途中、熊谷Dと出川のバッテリーが切れ、唐沢ひとりでの充電交渉に大苦戦。「これはなかなかシブい展開になってきたぞ」と焦る唐沢だが、なんとか充電に成功。充電後に教えてもらった食堂で名物の“ステーキライス”を注文していると、唐沢は「あの仕事楽だったなっていう仕事はあんまりね、注目されなかったりとか、評価されなかったりするわけ。ああもうやめたいな、なんて思っているようなものが、意外と評価されたりするのね。」と、自身の俳優人生を振り返る深い人生訓が飛び出す。さらに、出川が「白い巨塔」の名シーンを実演すると、唐沢からはドラマ撮影時の秘話が明かされる…！

お腹も充電も満たし、大満足でお店を後にした３人は、津久井湖を眺めながら八王子方面へ。「今度、唐沢さん、真冬に来てくださいよ」という出川に、唐沢は「番宣なしでまた来ますよ。男を見せますよ、オレは」と気合いたっぷりに応える！

©テレビ東京

🍉ウエストランド井口が初登場でサッカー対決！…しかし出川からまさかの塩対応でM-1王者の不満が爆発⁉

唐沢との別れを惜しみつつ、出川と熊谷Dは教えてもらった重厚な趣の食事処に到着。絶品コース料理を楽しんでいると、ウエストランドの井口浩之が登場！しかし出川は開口一番、「来て早々申し訳ないけど、ちょっと店にそぐわないんで、外で待っててくれる？」とM-1王者にまさかの塩対応。井口は「なんでこのタイミングで合流させたんすか！？」と不満を爆発させる。

翌朝、今回のゴールが金運の神様として有名な秩父の“聖神社”だと知らされると、井口のテンションが一気に上がり、そのままギャラの話題で大盛り上がり！井口の芸風の根源も明かされたところで、少年サッカーチームを発見した一行は、井口がサッカー経験者ということもありPK3番勝負に挑むことに。出川は女子サッカーのレジェンド・澤穂希の金言を伝えようとするも、子どもたちのまさかの反応に呆然とする。さらにグルメや温泉を堪能した一行は秩父へ向かうが、充電が切れた熊谷Dとはぐれてしまう。果たして、無事にゴールにたどり着くことはできるのか…⁉

≪番組概要≫

【タイトル】 「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

“関東1都2県”縦断135㌔！大山阿夫利神社から“高尾山”通って埼玉最強の“金運”神社へ！7年ぶり唐沢寿明＆初登場のウエストランド井口が絶好調すぎ！ヤバいよヤバいよSP

【放送日時】 2025年10月18日（土）夜6時30分～8時55分

【放送局】 テレビ東京ほか

【出演者】 出川哲朗、熊谷D

【ゲストライダー】 唐沢寿明、井口浩之（ウエストランド）

