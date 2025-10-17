即興コントバトル『THEゴールデンコンビ2025』11.21配信開始 千鳥がメインMC、乃木坂46・林瑠奈が番組サポーター続投
Amazon MGMスタジオ製作による『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が、11月21日20時より3週にわたり、Prime Videoにて独占配信されることが決定。メインMCの千鳥（大悟、ノブ）、番組サポーターの乃木坂46・林瑠奈からコメントが到着した。
【写真】乃木坂46・林瑠奈が番組サポーターを続投
本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。第一回大会は、お笑い界に新風を巻き起こした。
総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
審査するのは、200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する超過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”と“コンビの絆”。“二代目・ゴールデンコンビ”の座は誰の手に？
昨年に引き続き、千鳥が本番組のメインMCに。芸人たちの激闘の行方を見届けながら番組を盛り上げる。その2人の姿を捉えた“笑撃”ティザービジュアルと優勝トロフィーを掲げたスペシャルショットが初解禁された。
さらに、MC・千鳥をサポートする番組サポーターには、乃木坂46・林瑠奈の続投が決定。昨年、本番組の配信を記念して期間限定で開設されたTikTokアカウントでは、林の“お笑い熱”が伝わるオリジナルコンテンツが数多く発信され、話題を集めた。
収録を終えた千鳥・大悟は、「面白かったという声を前回沢山いただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって、呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”って嬉しい気持ちもある、そういう番組になったんじゃないかなと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後はなんか感動する感じやったな。期待していてください」とコメント。
ノブは「前回は本当に何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に、『これは沢山の方が見てくれるんじゃないかな』と確信していました。想像以上の反響で、こうして第二回を迎えられて嬉しいです。今回もまさに激闘…！ 芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあってすごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からMCで良かったって思いました」と話す。
乃木坂46・林瑠奈は「前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何より嬉しいです！ 今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、様々なキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください！」とメッセージを寄せた。
また、Amazon MGMスタジオにてフランスと日本のオリジナル作品製作の責任者を務めるトマ・デュボワは、「昨年の『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が、Prime Videoオリジナルバラエティ番組として歴代No.1の視聴者数を獲得できたことを大変うれしく思います。千鳥をMCに、実力派芸人たちのオリジナルコンビによる即興コントバトルという、この斬新な企画が、プライム会員の皆様に今後もさらなる笑いの化学反応を生み出していくことを願っています」と言葉を寄せている。
『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』（全5話）は、Prime Videoにて11月21日より毎週金曜20時独占配信。11月21日20時より1＆2話（第1〜第3ステージ）、11月28日20時より3話＆4話（第4〜第6ステージ）、12月5日20時より5話（決勝）を配信。
