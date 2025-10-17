ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回先頭の打席ではスタンドから大歓声が上がる中、右翼線に三塁打を放ち、直後に先制のホームを踏んだ。この打席の姿に、日本のファンからは“変化”を指摘する声が上がっている。

大谷は左腕アシュビーがカウント1-2から投じた外角低めのスライダーを叩き、右翼線を破った。快足を飛ばして三塁を陥れると、スタンドの声援はさらに大きくなった。直後、ベッツの適時二塁打で生還している。

大谷はこのポストシーズンは不振で、打率.147でこの試合を迎えた。ただ最後は片手でうまく拾ったようなバッティングに、日本のファンからは変化を指摘する声が上がっている。

「あの体勢で打った！」

「体勢崩しながらの三塁打はすげぇわ」

「よく開きを我慢した」

「状態はまだまだ完全ではないけどPSは結果が全て、ナイスバッティング」

「これは技あり！！ナイスバッティング！！」

また、前日には珍しく屋外でのフリー打撃を行ったこともあり「いきなり！練習の成果だ」という声もあった。



