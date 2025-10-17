米国とウクライナの首脳会談を翌日に控え、ロシア軍がウクライナに対して大規模な空襲をした。

ウクライナのゼレンスキー大統領が16日（現地時間）、Xで「昨夜ロシアが300機を超える攻撃用ドローンとミサイル37発を発射した」とし、ヴィンニツャ、スーミ、ポルタヴァ地域のインフラが攻撃を受けたと伝えた。

ゼレンスキー大統領はロシア軍がクラスター爆弾を装着したシャヘドドローンで空襲した後、施設を復旧する消防署員らを再度攻撃する「二重テロ」をしていると非難した。

現地メディアのキーウインディペンデントはハルキウ（ハリコフ）、クロピヴニツキーなどでも爆発が発生したと報じた。

メディアによると、空襲はこの日午前5時20分ごろ、ロシア飛行場の複数の場所でミグ（MiG）−31戦闘機が離陸して始まった。ミグ−31はキンジャール極超音速ミサイルを搭載する戦闘機。

この日未明の空襲は、トランプ米大統領がロシアのプーチン大統領に「ウクライナ人とロシア人の殺傷をやめるべき」と警告してから数時間後にあった。

ロシア国防省は声明で「キンジャール極超音速ミサイルとドローンを含む高精密長距離地上・空中・海上基盤武器でウクライナ軍事企業を支援するガスエネルギーインフラ施設に大規模な攻撃を遂行した」とし「ウクライナのロシア民間標的テロ攻撃への対応」と明らかにした。

ゼレンスキー大統領は17日に米国を訪問し、トランプ大統領と最長射程距離2500キロのトマホークミサイルをはじめ長距離武器と防空網支援を議論する予定だ。

これに先立ちトランプ大統領は同日、プーチン大統領と電話でウクライナ戦争について議論する予定だと、米メディアのアクシオスが報じた。プーチン大統領は米国のトマホークミサイル提供に強く反対する立場を伝えるとみられる。ロシアはトランプ大統領がトマホーク支援の可能性を示唆すると、「ロ米関係が取り返しがつかないほど損なわれる」と警告した。

ロシア大統領府のペスコフ報道官はこの日のブリーフィングで「トマホーク問題は持続的に議論されている」とし「ロシア側ではプーチン大統領とラブロフ外相が代表して数回これについて評価した」と述べた。

続いて「質的に新たなレベルの悪化につながる、極めて重要な措置となる」とし「我々の立場は明白であり、これは米国とウクライナによく知られている」と話した。

ウクライナはロシアの首都モスクワと第2の都市サンクトペテルブルクが射程圏に入るトマホークミサイルを確保する場合、ロシアを交渉テーブルに引き出せると期待している。

米国が実際トマホークミサイルを提供すれば、発射台や運用人員など米軍の追加支援が続き、戦争の拡大を招くという指摘もある。ペスコフ報道官は「そのような精巧なミサイルを扱うには米国の専門家らの介入が避けられない」と主張した。

軍事専門家フランツ＝ステファン・ガディは英日刊フィナンシャルタイムズに「米国が戦争拡大を防ぐために標的の選定を厳格に統制するはず」とし、地上発射台の供給も障害物になると指摘した。

トマホークミサイルは艦艇や潜水艦から発射するよう設計されたが、タイフォンと呼ばれる米軍中距離火力体系（MRC）を利用して地上発射も可能だ。