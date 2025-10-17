モデルのヘイリー・ビーバー（28）は、夫で歌手のジャスティン・ビーバーに自身の手掛ける「Rhode」のテスターをしてもらっているという。2022年に同コスメブランドを開始したヘイリーは、夫や友人でテストをしていると明かしている。



WSJマガジンのイノベーター・イシューでヘイリーはこう話す。「夫でテストしている。友人でもね。私は製品へのこだわりが強いの」



そんなヘイリーは、既存のブランドとの提携ではなく、自身の会社としてゼロから立ち上げることにした理由について、「自分の名前がその会社にとってどれだけ利益になるかを十分に目にしてきた。これをやるなら、自分が過半数の所有者であるべきだと分かってた」と説明している。



ヘイリーはその「Rhode」を今年になって、大手コスメブランド「e.l.f. Beauty」に10億ドル（約1520億円）相当で売却しているが、チーフ・クリエイティブ・オフィサーとしての役割は継続。自身のインスタグラムでも宣伝しており、先日も商品紹介で美背中を披露し「ママなのに！」「 服を着せろ」など話題になっていた。



