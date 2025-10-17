石田亜佑美、美しい“横顔”で成長を表現！モー娘。としてのラスト写真集が電子書籍に

株式会社ワニブックスでは、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しており、10月21日にはモーニング娘。OG・石田亜佑美の写真集『Profile.7』をリリースする。

2024年12月にモーニング娘。を卒業した石田亜佑美。モーニング娘。としてのラスト写真集『Profile.7』（紙版は2024年10月21日発売）が、10月21日より電子書籍で配信スタートとなる。

『Profile.7』は“横顔”をテーマに、外見的な部分だけでなく、内面的にもサイドから深堀りし、表現した。デビュー時はひな鳥（『ピョコピョコ ウルトラ』）だった彼女が“青い鳥”に成長して空を舞うストーリー。“モーニング娘。”という人生において最大の幸せを見つけ、辿り着いた横顔に注目してほしい。

時代が交差するような台湾の不思議な世界観の中で感じる鼓動、躍動感あふれる姿も見どころ。13年分の想いが詰まった魂の1冊を、電子版でもチェックしてはいかがだろうか。