年金を月24万円もらえる人は、現役時代の収入はいくらぐらいですか？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、年金を月24万円もらえる人の収入についてです。
老齢厚生年金の受給額は、現役世代の収入金額（給与など）と勤続年数（厚生年金加入期間）によって、次の計算式で計算されます。
（1）2003年（平成15年）3月までは、平均標準報酬月額×7.5／1000×平成15年3月までの加入期間
（2）2003年（平成15年）4月以降は、平均標準報酬額×5.769／1000×平成15年4月以後の加入期間（※）
※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
今回は、将来年金を月24万円もらえる会社員の現役時代の収入について計算してみます。
例として相談者を2025年（令和7年）現在30歳、1995年（平成7年）生まれの方とします。20歳から国民年金に加入し、その後、22歳以降60歳まで（38年間）、厚生年金に加入した場合で計算してみたいと思います。
なお、老齢厚生年金の受給額を計算するときは（2）の2003年（平成15年）4月以降の計算式のみを用います。ボーナス込みで、38年間の年収の変更は考慮しません。
この条件で考えると、相談者は、老齢基礎年金を令和7年度で満額約6万9308円受給できることになります。そのため、毎月24万円の年金を受け取るには、老齢厚生年金を月額17万692円（24万円−6万9308円）受け取る必要があります。
老齢厚生年金を月額17万692円（年額204万8304円）受け取るための年収を（2）の計算式で計算すると下記のようになります。
▼計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×456カ月（加入期間）＝204万8304円（年間の老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝204万8304円／（5.769／1000×456カ月）≒77万8626円
平均標準報酬月額を年収に換算します。
77万8626円×12カ月＝934万3512円（年収）
このように、毎月24万円の年金を受け取れる生涯平均年収の目安は934万3512円（月額77万8626円）となります。また、要件を満たす配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで配偶者加給年金額が老齢厚生年金に上乗せされます。
※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年収と年金は額面で計算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：年金を月24万円もらえる人は、現役時代の収入はいくらぐらいですか？「年金を月24万円もらえるのは、現役時代にどのぐらいの収入がある人ですか？」（匿名希望）
A：年収の目安は934万3512円（月額77万8626円）です会社員は、受給要件を満たすことで原則65歳から老齢基礎年金と、老齢厚生年金が上乗せされて支給されます。老齢基礎年金は、未納期間・免除期間が全くない人は、月額6万9308円（2025年（令和7年）度満額）が受け取れます。
