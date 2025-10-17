「超美人やん」イケメン俳優、ヤンクミに変身？ 「似とるし可愛い」「あんま違和感ない笑」
俳優の前田公輝さんは10月15日、自身のInstagramを更新。“ヤンクミ”に変身？ し、話題となっています。
【写真】イケメン俳優・前田公輝、ヤンクミに変身？
ファンからは「三枚目吹きました」「髪の毛ツインテールになってる」「ヤンクミの雑コラ笑ったwww」「あんま違和感ない笑」「似とるし可愛い」「超美人やん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「髪の毛ツインテールになってる」前田さんは「16年前のジャージを再び お前ら心の汗をながそうじゃないか」とつづり、3枚の写真を投稿。自身も出演したドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）のジャージを着用した姿です。特に3枚目は、俳優の仲間由紀恵さんが演じる「山口久美子（ヤンクミ）」を意識し、画像を加工。ペンでトレードマークの2つ結びヘアを書いています。
過去には変顔も披露9月4日の投稿では、変顔を披露した前田さん。眉間にしわを寄せ、あごを突き出したような表情にファンからは「城之内！？」「ナイスしゃくれ」「ほんと可愛いいいいいい」といった反響が寄せられました。今回の投稿しかり、おちゃめな一面もファンの間で好評のようです。
