朝ドラ「ばけばけ」（NHK）では小泉セツをモデルに没落武士の娘トキ（眄个△り）の苦難の日々が展開。著述家の長谷川洋二さんは「セツの実父・小泉湊（堤真一が演じる雨清水傳のモデル）には妻チエ（同・北川景子演じるタエ）との間に息子が4人いたが、病に倒れたとき頼りになったのは養女に出したセツだった」という――。

■セツが生まれた小泉家には4人の息子がいた

小泉家の屋敷は、（養女に出された）稲垣家とは城を挟んでの反対側にあったが、セツは時折、その南田町の生家に連れて行かれた。小泉家には、実の父母のほかに、セツが6歳になる年の初めまでは祖父の岩苔(がんたい)が、12歳の年の秋までは祖母が生きていた。

そのほかに、10歳年上の長兄氏太郎(うじたろう)、8歳年上の姉のスエ、2歳年上の武松(たけまつ)、2歳年下の藤三郎(とうさぶろう)、それに10歳年下の千代之助(ちよのすけ)と続いていたが、なぜか、セツは実の兄弟たちに親近感が湧かず、一緒に遊ぶことは稀であった。その一方で彼女は、実の父母や祖父たち、それに小泉家の親威たちに関わる劇的な物語のあれこれに、親しんでいったのである。

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と妻セツ、1892年（撮影＝富重利平）（写真＝PD US／Wikimedia Commons）

親戚と言えば、セツは事実上、出雲における高位の侍たちのすべてと、なんらかの血の繋がりがあったと言える。というのも、小泉の祖父岩苔は、幕末に中老に進んだ乙部勘解由家から、小泉家に婿養子に入ったものであり、この乙部家の本家である乙部九郎兵衛家こそ、出雲の、いわゆる代々家老7家の中でも、大橋家と並んで最も有力な家であった。

山陰道鎮撫使の官軍が松江城に入った3日後、官軍の幕僚たちと折衝し、次いで、徳川本家との絶縁と新政府への忠誠とを誓った文書に、「家老首座」として、11名の重臣の筆頭に署名し血判を押しているのは、この乙部家の当主、10代目の乙部九郎兵衛である。

その上、セツの母の実家である塩見家も、時に家老、時に中老を務める、いわゆる「不定家老」の家柄ではあったが、江戸中期の宝暦年間から幕末に至るまで、松江城三の丸御殿の前に、乙部本家に劣らぬ広大な屋敷を構えた有力な家で、セツの祖父に当たる塩見増右衛門こそ、その壮烈な諫死(かんし)で出雲の歴史を飾った名家老であった。

■セツの実父は幕末の動乱で京都や長州へ出動

セツの父小泉湊の侍としての経歴も、若い時ではあったが、波乱に富んだ幕末であったために、決して平凡なものではなかった。

いわゆる安政の大獄で、全国がにわかに緊迫した安政7年（1860）の初め、番頭の父親岩苔は、京都を守る松江藩兵を指揮するために、京都郊外の山崎に派遣された。その時、満23歳の湊は、特別な願い出により、旗奉行雇(はたぶぎょうやと)いの資格で父親に随行し、任地で、大老井伊直弼が江戸城桜田門外で暗殺されるという報に接した。

また、4年後の文久4年（1864）の初めに、藩主松平定安が、将軍家茂の再度の上洛に伴って国元から京都に上った時に、湊はその供を仰せ付かったし、その年の夏から冬にかけての、いわゆる第一次長州征伐には、二之見隊の鉄砲頭として出陣し、今市町の陣に駐屯したのである。

出典＝『八雲の妻 小泉セツの生涯』

■長州征伐では歩兵隊長として｢奇兵隊｣を撃退

湊が29歳の慶応2年（1866）は、第二次長州征伐が起こされた年である。

松江藩は6月の初め、大村益次郎の率いる長州軍の侵入から西隣の浜田藩を救うために、まず一之先隊を浜田に派遣したが、その番頭を務めたのが湊の父の岩苔であった。

しかし、その岩苔は出陣して間もない7月の初め、浜田郊外の陣中で病を得て、松江への帰陣を余儀なくされる。それに代って、今度は息子の湊が、歩兵隊長（者頭）として石見（島根県西部）との国境の口田儀へ派遣され、晩秋まで一番手隊の歩兵を指揮して、長州軍との睨にらみ合いを続け、藩主から陣地では袴地を、松江へ帰陣した後には、綿入れ1着に銀1枚を賜った。右手を海にし左手を山とした石州口(せきしゅうぐち)（口田儀）の戦場で、湊は騎馬で突進して来る長州の奇兵隊を挟撃し、鉄砲の弾を浴びせて撃退するという武勲を上げたという。

山陰道鎮撫使の官軍が松江城入りして3カ月の後、今度は、新政府の命を受けた藩主の仰せに従って泉州堺の任地に赴(おもむ)き、7月に、番頭への昇格と本国への召還を告げる奉書が届くまで、堺の守衛に当たった。その間の6月28、29日に行われた住吉神社の祭りに、湊は者頭として足軽小隊を指揮し、神輿(みこし)の渡御(とぎょ)で賑わう堺市内の警備に当たったのである。

提供＝小泉家 小泉セツの実父・小泉湊、1868年 - 提供＝小泉家

■明治維新後は機織り工場を経営したが…

初め好調だった小泉湊の機織会社は、全国各地の士族の機織会社――いわゆる公債機――が、ほとんど全部そうであったように、結局は倒産した。その結果、小泉家は、かつて家来を住まわせておいた門長屋に、自分たちが引き移って住まわなければならないことになり、続いて市の母衣町(ほろまち)の縁者の許に、一家して身を寄せる破目となった。

さらに、セツが18歳の明治19年7月には、小泉家は再び転居を強いられ、今度は殿町も旧乙部九郎兵衛の屋敷の裏に住む縁者の家に、同居させてもらうことになったのである。当時は不幸に不幸が続いていた。殿町に移る半年前の1月には、湊の次男の武松が19歳の若さで亡くなっていたが、それに加えて湊自身がリウマチを患い、病床に伏す身となったのである。

セツは機織の間を縫って、この父湊の病床を見舞っては看病し、実母のチエが、病人の世話を苦手としただけに有難がられて、「あゝ、おシェさん、ありがとう。お前には済まん」と、死の床の父から繰り返し感謝の言葉を受けたのであった。

提供＝小泉家 小泉セツの実母・小泉チエ、1908年 - 提供＝小泉家

■セツの実兄たちは病死、出奔と不幸が続く

長谷川洋二『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）

しかし、小泉家の不幸はここにとどまらなかった。というのは、小泉家ないし塩見家という旧家の血が、この時期に、セツの兄弟の中で乱れ狂うに至ったからである。

セツの10歳年上の長兄氏太郎は、長男としての一家に対する責任を投げ棄て、その年の暮に町家(ちょうか)の娘を連れて出奔し、行方をくらましてしまった。こうして1年の内に、上の男の子2人を失った小泉家では、一家の支えとなるべき（三男の）藤三郎が始末におえぬ男であることが分かったのである。

彼は働こうともせず、日ごと野山に出掛けては小鳥を捕らえ、これに餌を与えて飼育するのに夢中で、果ては、南側の陽の当たる廊下が鳥籠で塞がれてしまうまでになった。

■働こうともしない三男を父はムチで打った

ある朝、小泉湊は、寝床から動けぬほどに病む身でありながら、何か物に憑(つ)かれたかのに突然立ち上がり、柱に掛けてあった馬の鞭を執るや、南側の廊下によろけ出て、鳥籠を縁から蹴落(けお)とし、藤三郎の襟首をつかんで、「おのれ、親不孝者め。そちの腐れ根性を打ちすえてくれるわ」と叫ぶとともに、滅多(めった)打ちに鞭を振るい出した。

家中がその場に駆けつけて湊を抑え、寝床に連れ戻したが、病人はあえぐ呼吸とともに、肋骨を波立たせるのであった。彼の病勢はにわかに高じ、間もなく齢(よわい)51歳で亡くなったのである。

それは、セツが19歳になった5月の末のことで、彼女が幸福の女神が微笑みかけてくれるかと思ってから、わずか半年後のことである。それまでは、湊の思慮と采配とで何とか借金から免れ、日々の生活費だけには事欠かずに済んだ小泉家も、彼の死を境にして一挙に転落していったのである。

写真＝iStock.com／Snowmode 松江市の宍道湖 - 写真＝iStock.com／Snowmode

