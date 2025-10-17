ガザで殺害行為を続けるハマスに対し、トランプ米大統領が警告を発した/Ahmad Salem/Bloomberg/Getty Images

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１６日、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で殺害行為を続けるのなら、ハマスを始末するしかなくなると述べた。ハマスの行為をさほど問題視していなかったこれまでの姿勢から一転し、強い警告を発した。

トランプ氏の発言は、ハマスの戦闘員が停戦を利用して急激に武力でガザでの支配を強め、戦争中にイスラエル軍に協力したとされるパレスチナ人を標的にしているとの報道がある中でのもの。

トランプ氏は自身のＳＮＳで、ハマスによるガザでの殺害行為は和平合意に反すると指摘し、そうした行為が続くようであれば「我々が介入してハマスを始末するしかなくなる」と述べた。

「我々」が誰を指すのか、トランプ氏は投稿で言及しておらず、ホワイトハウスもＣＮＮの更なる説明の要求にこれまでのところ答えていない。関係者がガザでの恒久的な停戦に向けて前進を試みている中、トランプ氏はこれまでのところ、米軍による和平監視が必要との考えを否定している。

今回のトランプ氏のハマスへの警告は、先週発表された和平合意の直後に見られた楽観的な論調からの急変を意味する。トランプ氏は戦争が事実上「終わった」と宣言し、ハマスの殺害行為の報道については当初さほど意に介さない姿勢を見せていた。

だがこの２４時間でトランプ氏の語気は厳しいものになっており、１５日にはＣＮＮに、ハマスが和平合意を履行しなければ、イスラエル軍の攻撃再開を容認すると述べた。

イスラエルは、死亡した人質の遺体の引き渡しの遅れは和平合意に反するとしてハマスを非難している。