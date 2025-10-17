中3で応募したオーディションをきっかけにデビューした平山あやさん。「右も左もわからなかった」というデビュー後の生活と学業の両立に励んだ過去を振り返ってくれました。

【写真】「真の美少女」 ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞した際の14歳の平山あやさん（3枚目～／全13枚）

「鈴木保奈美さんに会えるかも」と

── 芸能界デビューしたきっかけは、オーディションに応募したことがきっかけだったとうかがいました。

平山さん：私は栃木県出身で、高校を卒業したら田舎を出て東京で仕事をしてみたいという漠然とした思いがありました。

シックなジャケットコーデがお似合いの平山あやさん

中学3年生のころ、本屋さんで雑誌を立ち読みしていたときに、いまも所属している事務所の「ホリプロタレントスカウトキャラバン」の募集が目に入りました。当時、鈴木保奈美さんが所属していて大好きな俳優さんだったので、「鈴木保奈美さんに会えるかも」と思って応募したのがきっかけです。そこから審査が進んでいったのですが、芸能界への憧れはあったものの受かるはずがないと思っていました。

── 見事、グランプリを受賞されました。

平山さん：「まさか自分が」と思いました。そこからものすごいスピードで物事が進んでいったように思います。グランプリの特典として、ドラマと映画への出演が決まっていたので、すぐに撮影がスタートしました。演技の勉強をしたことがないのでちゃんとできるかなという不安は大きかったです。セリフを覚えていってもカメラが回ると頭が真っ白になってしまって、毎日泣いていました。

デビュー作の映画、『しあわせ家族計画』で一家の娘役を演じたのですが、お父さんが三浦友和さん、お母さんが渡辺えりさん（当時：渡辺えり子さん）、おじいちゃんがいかりや長介さんで、おばあちゃんが野際陽子さんという、そうそうたる方々と共演させていただいて。これまでテレビで見ていた方々がいらっしゃる現場にいきなり入るプレッシャーもありましたし、毎日ものすごい経験をさせてもらっているという感覚もありました。とにかく目の前のことに必死だったように思います。

15歳で上京「気持ちは追いつかなかったけれど」

── 地元の栃木県から東京に上京したそうですね。

平山さん：デビューが決まったのが高校受験の前だったのですが、そこからしばらくは実家から東京に通い、上京してからは仕事をしながら高校に通うという生活がスタートしました。母親が東京に来てくれたこともありましたが、実質15歳からひとり暮らしが始まって。いきなり環境が変わって、気持ちが追いつかないというのが正直なところでした。

── 仕事で多忙な生活を送りながら、学業と両立するのは大変だったと思います。

平山さん：1日のなかで高校と撮影現場を往復することもありました。芸能活動をしている子が多い学校だったのですが、きちんと出席日数も確保しないと卒業できないので、夏休み中に補習で通わせてもらったこともありました。高校2年生の終わりごろから仕事が忙しくなって、高校3年生になるとほとんど通えなくなってしまって。撮影で3か月ほど学校を休むこともありました。

撮影の合間にテストを受けに行くというような日もありましたし、卒業式の前日まで補習に行って、なんとか卒業できたという感じでした。でもすごくみんな仲がよくて、励まし合えていたのはいい思い出です。仕事をしながら通っている子が多いので、お互いにその大変さがわかります。仕事の悩みも友達に相談していましたし、学校に行けないときは友達がノートを持って家に来てくれて、テスト勉強の仕方を教えてくれたこともありました。私の高校生活は、友達がいなかったら乗り越えられなかったと思います。

── 芸能活動をしている子が多いとお互いをライバル視してしまうのかなと思っていました。

平山さん：そういう雰囲気はありませんでした。俳優やアイドル、歌手、スポーツ選手とそれぞれ目指すところは違うのですが、早くから社会に出てそれぞれに悩みを抱えているという共通点が、仲良くなった理由だと思います。それに、頑張ってみんなで高校を卒業しようという思いも一緒で、大変さをわかち合いながら、思いやりを持って生活ができたと思っています。

連ドラ主演 撮影は「30時まで」という時代経て

── 高校卒業後は仕事に集中して取り組めたかと思いますが、当時はまだ社会全体が今のような働き方ではなかったと思います。どんな生活をされていましたか。

平山さん：芸能界も、寝ないで働くというような風潮がまだあったので、連ドラの主演をしていたときは30時まで現場で撮影する日もありました。

ポップなTシャツがお似合いの平山あやさん

── 1日が24時間以上あったんですね。

平山さん：そこから2時間仮眠して、また次の現場に行くということもありましたが、意外と大丈夫だったんです。憧れていた芸能界で、自分がしたいことをできているということが大きかったですし、周りのみなさんに支えてもらっているという責任感もありました。共演者の方や制作現場で働いている大勢のスタッフさんに迷惑はかけられません。若さもあったと思いますが、とにかく目の前のことに一生懸命で、それに若いので元気だったと思います。仕事を続けていくうちに体も慣れていきました。

でも、お正月にお休みをいただくとホッとしてそこで風邪ひいてしまうというようなこともありました。仕事のときは気が張った状態だったんだなと後から気づくこともありました。

── 俳優の仕事を長年続けるなかで、どんなことが印象に残っていますか。

平山さん：この業界の先輩方の姿が本当に勉強になりました。それぞれにさまざまな経験をされているので、毎回学ばせてもらおうという気持ちで撮影に挑んでいました。デビュー作の映画でご一緒させていただいた三浦友和さんとは、その10年後にまた私が娘で役演させてもらったのですが、私のデビュー時を知っているので成長した姿を見て喜んでくださったのがすごくうれしかったです。この仕事は、すべての経験が今に繋がっていて、私の宝物になっていると思います。自分で考えたように演じてもうまくいかないことがたくさんあるのですが、それを先輩たちが見てくれて、アドバイスをいただいて。そのご恩はいくつになっても忘れませんし、ありがたいことにデビュー後から今に至るまで、本当に優しい方々に恵まれていたと思います。右も左もわからない私にあたたかい声をかけてくださったことに感謝しています。

── 人には見えない苦労もたくさんあるかと思います。

平山さん：この世界にいると、チャンスが巡ってこない時期はもちろんあります。孤独を感じることもたくさんありました。でも、自分を見失わないでいればチャンスは必ず巡ってくると思います。何か挑戦したいことがある人は夢を諦めないで、自分から行動してほしいなと思います。

俳優として活躍の幅を広げていた平山さんは、30代後半に体調不良に悩まされていたと話します。病院を受診するも原因がわからず、生活を見直すことで体調の回復につとめたそうです。振り返ってみると「さまざまな制限があったコロナ禍で悪化したように思う」と話す平山さん。自分自身に向き合った経験を活かし、忙しい日々のなかでリラックスする時間を持つことの大切さを伝えたいと念願のブランドを立ち上げ、アロマ商品のディレクターをつとめています。1日の疲れをとるために栄養や睡眠を心がけ、毎日のルーティンを大切にしているそうです。

取材・文／内橋明日香 写真提供／平山あや