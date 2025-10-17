（MCU）のドラマシリーズ「ワンダーマン」は、謎のベールに包まれた新機軸だ。

主人公はハリウッドで活躍したいと願う俳優志望のサイモン・ウィリアムズ。かつての人気スーパーヒーロー映画『ワンダーマン』のリメイク企画を聞きつけ、オーディションに挑むが……。予告編の時点ではスーパーヒーローもスーパーパワーも登場していない“業界コメディ”だ。

もっとも、コミックのワンダーマンは超人的な身体能力や飛行能力を持ち、ソーやセントリー（映画では『サンダーボルツ*』に登場）にも匹敵する超強力キャラクター。主演のヤーヤ・アブドゥル＝マティーン2世は、米の取材で「ワンダーマンはサノスに勝てたでしょうか？」と尋ねられると、「ずる賢い質問ですね」とニヤリとした。

「それは、このシリーズに登場する、私たちが知るサイモン・ウィリアムズの話ですか？ それとも、コミックのページをめくると出てくるサイモン・ウィリアムズの話ですか？ コミックの話なら、私はいつもワンダーマンを応援しています。（サノスとは）いい戦いになるでしょう。」

現時点では、ワンダーマンが今後のMCUに登場するかもわからない。再登場やクロスオーバーの可能性について、ヤーヤは「脚本家やプロデューサー、スタジオ幹部が答えることだと思いますが、実現すればいいなと思っています」と答えるにとどめた。

「サイモンについて、また僕自身にとっても、掘り下げられることはたくさんあります。機会があれば、サイモン・ウィリアムズを再びやれることにはとても興味がありますよ。野心と謙虚さ、自分の望みを叶えようとするプロセスを描いた物語です。人が望んだものを手に入れ、それをどう活かし、どんな人間になっていくのかを見るのは面白いこと。［中略］サイモンが望みを叶えたとき、何が起こるのかが楽しみです。」

ちなみにマーベル・スタジオのテレビ部門を統括するブラッド・ウィンダーバウムは、米にて、「ワンダーマン」シーズン2の可能性について「みなさんが見てくだされば検討されることでしょう」と話した。「たとえ唯一の物語になったとしても、見事な作品として成立しています。けれど最後まで見たら、もっと見たくなるはずです」。

ドラマ「ワンダーマン」はにて2026年1月より独占配信。

