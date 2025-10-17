「get into a rhythm」の意味は？それぞれの単語は難しくないはず…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「get into a rhythm」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「慣れる」でした！
「get into a rhythm」を直訳すると「リズムに入る」という意味。
これは特定の行動や作業を続けることに慣れて、一定のペースやリズムができることを意味します。
つまり、なにかを習慣的に行い、その行動に慣れることを指していますよ。
「It took me a little while to get into the rhythm at my new job, but now I feel quite comfortable.」
（新しい職場に慣れるまで少し時間がかかったが、今はかなり快適に感じている）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部