「get into a rhythm」の意味は？それぞれの単語は難しくないはず…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「慣れる」でした！

「get into a rhythm」を直訳すると「リズムに入る」という意味。

これは特定の行動や作業を続けることに慣れて、一定のペースやリズムができることを意味します。

つまり、なにかを習慣的に行い、その行動に慣れることを指していますよ。

「It took me a little while to get into the rhythm at my new job, but now I feel quite comfortable.」

（新しい職場に慣れるまで少し時間がかかったが、今はかなり快適に感じている）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。