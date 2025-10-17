東京都内で暮らす森川沙耶香さん（45歳）は、夫と中学生の娘との3人暮らし。フルタイム勤務を続けながら、家事と育児に追われる日々です。学生時代の友人2人との忘年会は毎年の楽しみですが、近年は体調を崩しやすく、お酒もほとんど飲めなくなりました。昨年は忙しい12月に無理して参加し、途中で気分が悪くなりタクシー帰宅に。体調や出費の負担を感じながらも、友人との時間を大切にしたい――そんな沙耶香さんが見つけた“無理しない楽しみ方”とは？

友人たちとの忘年会が重荷に

東京都内で暮らす45歳のワーママ、森川沙耶香さんは、中学生の長女と夫との3人家族。フルタイムで働きながら子育てに追われる日々ですが、学生時代からの友人2人とは毎年恒例の忘年会を開いています。

「そろそろ今年の忘年会の日程を決めよう」と話題に上る時期になりましたが、沙耶香さんの心は少し重くなります。

もともとお酒はほとんど飲めず、1杯で十分。最近は体調も不安定で、なおさら控えめになりました。

「実は3年ほど前に婦人科系の病気で手術をしたんです。関係あるのかわかりませんが、その頃からさらにお酒も弱くなり、体調も崩しやすくなりました」と沙耶香さん。

それでも友人たちはよく飲み、ワインを3人で2本空けることも少なくありません。沙耶香さんはほぼワインを飲まないので、実質1人で1本を空けている計算になります。

「子どもの受験や塾の費用もあって、正直、1人8,000円近く飛んでいくのは痛いんです」と沙耶香さん。世帯年収は1,200万円で一見余裕があるように見えますが、都内では生活費や教育費がかさみ、決してゆとりがあるわけではありません。

「そんな思いをするなら参加しなければいいじゃないか」と夫に言われることもあります。けれど、沙耶香さんにとって気の置けない友人との食事は、かけがえのない時間です。

「友人たちと話して、笑って、おいしいものを食べる時間が、私にとって本当に大事なんです」

友人の余裕がうらやましい…でも悩みは自分に

友人2人は独身で、1人は実家暮らし。2人とも正社員で働いています。話を聞いていると、お金にも時間にも余裕があり、正直うらやましいと思うこともあります。「彼女たちだってそれぞれ大変なことはあると頭ではわかっているのですが、自分に余裕がないせいか、つい羨ましいと思ってしまうんです。以前はこんなふうに思うこともなかったのに」と沙耶香さん。12月は仕事の繁忙期でもあり、日程調整も一苦労です。

去年は12月の半ばに忘年会を開きましたが、年末の忙しさもあって沙耶香さんは途中で気持ちが悪くなり、タクシーで帰宅する羽目に。「タクシー代も痛かったです」と振り返ります。こうした経験もあり、今年は無理せず参加できる方法を考えるようになりました。

「ホットペッパーグルメ外食総研」が行った「お酒を飲む人、飲まない人の意識調査」でも、お酒を全く飲まない人は27.6％に上り、周囲が飲む場で自分だけ飲まないときにネガティブな感情を抱く人は42.3％に達します。さらに「注文金額が少ないことで、割り勘の場で損しているように感じる」と答えた人は15.7％。沙耶香さんも、まさにこの“割り勘負け”の状況に直面しています。

解決策は自分から提案

文句ばかり言っている自分が嫌になった沙耶香さんは、自分から提案することにしました。今年はいつもの行きつけのビストロではなく、前々から気になっていた別のお店を提案。メニューやソフトドリンクの豊富さもチェック済みで、いつものお店よりややリーズナブルに。さらに、12月は体調を崩しやすいので、11月に開催することにしました。

友人にその話をすると、「たまには違うお店もいいね、OK」「年末は忙しいから私も助かる」とあっさり快諾。沙耶香さんはほっと胸をなでおろしました。

「毎年12月になると、体調や仕事の忙しさで参加が億劫になることもあったんです。去年も途中で帰ったりして大変でしたから、今年は自分のペースで楽しめるように前もって提案してみたんです」

調査でも、お酒を飲まない人との外食では「ノンアルドリンクが充実している」「食事メニューが豊富」という配慮が重要だと答える人が多く、沙耶香さんのように楽しみながら負担感を減らす工夫は理にかなっています。

「無理に参加してストレスをためるより、少しでも気持ちよく楽しめる方法を考えたいですね。友人も快く了承してくれたので、今年は安心して楽しめそうです」

今年の忘年会は、沙耶香さんの“スマート参加”で、友人との関係もお金も体調も守りながら楽しめそうです。

［参考資料］

リクルート「お酒を飲む人、飲まない人の意識調査」