「フェニックス・リーグ、広島３−２オリックス」（１６日、天福球場）

奪い合え！広島・新井貴浩監督（４８）が１６日、みやざきフェニックス・リーグを就任後初視察し、小園海斗内野手（２５）以外のレギュラー白紙を明言した。坂倉将吾捕手（２７）に捕手以外を守らせるオプションを用意させることも初公表。就任４年目の来季へ向けた変革はすでに始まっている。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・斉藤は７回途中２失点（自責１）も８四球を与えた。

「内容的なものを見たら、本人も満足はしていないだろうし。こちらはこれが１軍の舞台だったらというふうに見ている。１軍だったらかなり点を取られているだろうなという感じかな」

−来季は先発ローテに入ってきてほしい一人。

「そこはチャンスがあるわけだから、このチャンスを逃さずに自分でつかみ取りにきてほしい」

−菊地は九回を締めくくった。

「走者を出してもバタバタしないし、高卒１年目には思えないよね。このフェニックス、そして秋のキャンプでフィジカルを鍛えて、出力を上げられるようにしてもらいたい」

−来季のレギュラーは小園のみ。中村奨はまだ計算できる選手ではないのか。

「何年か続けて数字を残してレギュラーになる。そしてレギュラーになって初めて計算できる選手になるわけだから。奨成は今年頑張って、きっかけはつくったけど、まだ計算できる選手ではない。また来年やれるかと言ったら、そこは未知数なので。だからいろんなことを想定しながらやっていきたい」