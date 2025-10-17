「広島秋季練習」（１６日、マツダスタジアム）

広島の玉村昇悟投手（２４）が１６日、新球・フォークに手応えをつかんだ。マツダスタジアムで行われた秋季練習でシート打撃に登板し、新球で空振り三振を奪った。縦変化の持ち球はチェンジアップのみだったが、２軍調整中だった夏場から習得に着手。来季のさらなる飛躍へ完全習得を目指す。

味方打者を打ち取り、自信を深めた。玉村は打者９人を相手に２安打。林との対戦では、カウント２−２からフォークで空振り三振を奪った。

「だんだん落ちるようになってきた。ゆくゆくは、決め球として使えたら」と新球の精度向上を誓う。それでも空振りを喫した林が「けっこう（内側に）入ってくる感じで、強さもあった」と現時点でも称賛する球筋だった。

プロ入り前から、フォークは全く投げてこなかった。きっかけは今年の夏場の乱調だった。７月２０日・ヤクルト戦（神宮）は、プロ入り後で最短となる１回２／３を６失点（自責点５）でＫＯされた。続く８月１０日・中日戦（バンテリン）では５回４失点と精彩を欠いて、翌１１日から２軍再調整となった。畝３軍統括コーチ兼大野寮長からの提案もあって、新たな挑戦に踏み切った。

持ち球はカットボール、スライダー、チェンジアップ、カーブ。利き手方向に変化する変化球がなかったことも、習得を目指す理由になった。

今季は１７試合に登板して自己最多の６勝を挙げた一方、同ワーストの８敗を喫した。完成途上のフォークをマスターできれば投球の幅も広がる。「使えたら、すごく楽。今日はあまり空振りが取れなかったので、もっと取れるように」。７年目へ向けて、さらなるレベルアップを図る。