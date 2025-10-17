3球打つだけで自分に合った“スタンス”がわかる！診断方法を解説
スタンスはスクエアが理想ですが、真っすぐ向かないほうがいい人はたくさんいます。一般的に曲がる球を修正するために、スライサーはクローズスタンス、フッカーはその逆でオープンスタンスにする、といわれますが、じつはこのセオリーに当てはまらない人も多い。
そこで1度「スタンスの適正診断」をしてみましょう。その診断方法はとても簡単で、オープンとクローズにしたスタンスで3球ずつ打つだけ。どんな結果になるかで、あなたのスイングも球筋もよくするスタンス向きがわかりますよ！（遠藤）
診断：スタンスの向きを変えて3球ずつ打ってみる
使用クラブは、長いけど打ちやすいUTがオススメだが、ミスがはっきり出て違いがわかりやすいロングアイアンもアリ。オープンスタンスとクローズスタンスで構え、3球ずつ打ってみよう
注意！
スタンスの向きは変えても、肩のラインは目標に対してスクエアにする。肩のラインまで向きを変えると軸の位置がズレすぎてしまい、スタンス向きを変えてのメリットが損なわれてしまう
オープンスタンスで打ってみた
適性×：右にも左にも大きく曲がる（写真左）
適性〇：ドローボールで飛距離が伸びた（写真右）
クローズスタンスで打ってみた
適性×：曲がるとくにスライス！（写真左）
適正〇：打球が強くなって飛距離が伸びた（写真右）
スタンスだけ左に向けると上体の軸が自然に右に傾く
オープンスタンスにしたほうが、ドローボールを打てる人は結構います。先ほど、注意点としてあげた肩のラインはスクエア、スタンスだけを左に向けたオープンにすると、上体の軸が自然に右に傾く。すると、クラブパスも傾くので、ダウンスイングでクラブがインサイドから入りやすくなり、ボールのつかまりもよくなります。
回しやすさによって下半身リードで振れる
肩と足元の向きの違いで、すでに少し捻転差が生じています。この体勢から上体を回してクラブを振り上げていくと、上半身と下半身の捻転差はさらに広がるのでパワーが溜まる（写真左）。また、ダウンスイングではオープンしたことで、下半身が左に回りやすくなっているので下半身リードで振れます（写真右）。
オープンスタンスが合わなかった原因
もともと、切り返し以降に体が開いてしまう人は、さらに大きく開いてしまう（写真右）。ダウンスイングでクラブをインサイドから入れられる人は、インからの度合いが強すぎになって（写真左）、フックボールやヘッドが早く落ちてダフるためオープンスタンスが合わない
いかがでしたか？ ぜひ診断してみてください！
レッスン=遠藤将也
●えんどう・まさや/1994年生まれ、長野県出身。PGAティーチングプロ。首都圏の練習場やコースに出向く「出張レッスン」のスタイルで、さまざまなレベルとタイプのアマチュアを上達へと導く。レッスンはインスタグラムアカウント「en.dwu_」のDMで受付中。
写真=田中宏幸
協力=日神グループ平川CC