冬のはじまりにぴったり♡KEYUCAの「中綿シリーズ」で軽やか防寒を

朝晩の冷え込みが増す季節、そろそろ“冬支度”を始めたくなる頃。KEYUCA（ケユカ）から発売された「中綿シリーズ」は、軽くて暖かいTHERMOLITE® EcoMade中綿を採用し、撥水性も備えた万能ラインです。ハットからレッグウォーマーまで全6アイテムが揃い、通勤やおでかけ、雨の日にも快適に過ごせるのが魅力。機能性もデザインも妥協しない、今季注目の防寒アイテムをご紹介します♪

KEYUCAの#中綿シリーズ に新作が登場

KEYUCAの「中綿シリーズ」は、ふっくらとした中綿のボリューム感とマットなナイロン素材が特徴。

ペットボトルなどのリサイクル資源を35％以上使用したTHERMOLITE® EcoMade中綿を採用し、軽やかであたたかく、地球にも優しい仕上がりです。

撥水加工により雨の日も安心で、街でもアウトドアでも活躍。ブラック、チャコールグレー、アイボリーなど、どんなコーデにもなじむベーシックカラーが揃います。

シーンに合わせて選べる6アイテム

キルトバケットハット

価格：2,900円

リバーシブル仕様で着こなし自在。軽くて暖かく、街にもアウトドアにも◎。

差し込みミニマフラー

価格：3,200円

フリース素材で肌ざわり抜群。差し込み口付きで着脱も簡単。

インナーベスト

価格：4,200円

ベルトを外せばコートを着たまま脱げる便利アイテム。

2WAYミトン手袋

価格：2,900円

指先を出してスマホ操作もOK。紛失防止ジョイント付き。

ギャザーレッグウォーマー ミニ

価格：2,900円

手首にも使える2WAY仕様。ピンクを含む全5色展開。

ギャザーレッグウォーマー ロング

価格：3,500円

折り返しデザインでファーがアクセント。ファスナーで着脱もラクラク。

THERMOLITE® EcoMadeで叶える軽やか防寒

中綿には「THERMOLITE® EcoMade」を採用。中空繊維が熱を逃さず保温し、驚くほど軽い着心地を実現。ペットボトルなどのリサイクル素材を活用し、環境にも配慮しています。

軽量で持ち運びやすく、寒暖差のある日や外出先でも快適に過ごせる優れものです。家の中でも屋外でも、ふんわり包まれるようなあたたかさを体感できます♡

※THERMOLITE® は The LYCRA company の商標です。

～冬のはじまりを楽しむ#KEYUCAスタイル～

軽やかで上品、そして機能的。KEYUCAの「中綿シリーズ」は、冬のファッションをもっと快適に、もっと楽しくしてくれるアイテムです。

通勤にも休日にもフィットするデザインで、寒い日もおしゃれを諦めずにいられそう。

THERMOLITE® EcoMade中綿のぬくもりに包まれて、冬の街を軽やかに歩いてみませんか？♡