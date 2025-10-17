眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第15話が17日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、トキ（眄个△り）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。傳は三之丞に事態の説明を求めるが、倒れてしまう。三之丞は、トキが傳とタエ（北川景子）の子であることを話してしまう。トキはそれを知っていた。傳は亡くなってしまう。

来週予告には映画「国宝」で話題となった吉沢亮が登場し、ネットも沸いた。トキとヘブン（トミー・バストウ）の人生に大きな影響を与える錦織友一を演じる。

X（旧ツイッター）には「傳様元気になってよかったけど…玉手箱」「実親と名乗りたいだろうな」「平井さん…ギスギス…ビンタはあかん…」「三之丞に矛が向くんか」「玉手箱はカステラだったか！」「パワハラ上司…。あれあれ、傳様、大丈夫か？」「うわわ…三之丞の口からトキの出生の秘密が！」「三之丞、ぶちまけた…」「いや、今暴露ー！」「おトキ冷静だ、と思ったらやっぱり知ってたのか」「やはりね」「おトキちゃん、推理してたどり着いたのか。自分にとって残酷な真実に」「それも知ってる」「傳さまの優しさだ…」「傅様もこんなに早く…」「早いな 早すぎる」「傅様？あぁ…旅立ってしまった…」「いいなぁ、取り乱す宣言」「シリアスなシーンでもふざけ続ける松野家」「次週予告でこちらが取り乱してしまいますが!?」「突然、東京へ!?」「吉沢亮来る！」「来週、国宝くる？」「上京は良いんだけど。婿殿おいていったの?!」などとコメントが並んだ。

「ばけばけ」は朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。