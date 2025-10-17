巨大地震から数時間、猛威を振るいはじめた【津波火災】！足を負傷したジイさん、そして「自助」優先を主張する朝霞を前に主人公・西藤の決断は…
地震の惨禍に見舞われてきた「地震大国」日本。特に甚大な被害が予想される「南海トラフ巨大地震」は、今後30年以内に高い確率での発生が予測されていることが知られています。24年8月には宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生したことから、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を発表。列島に緊張が走りました。そこで今回、綿密な取材を基にもとにマンガ化した『南海トラフ巨大地震』から一部を紹介します。未曽有の災禍を前に何が起きるのか? 私達はどうすれば生き延びることができるのか? これは、「そのとき」が来る前に知っておかなければならない「現実」。
美代子…智美…彗…
【１】
【２】
2025年2月11日15時7分、南海トラフ巨大地震が発生。
居合わせた、厄介なジイさんを助けたことで、名古屋港にて津波に飲まれてしまった西藤命（さいとうめい）。
元陸上自衛隊隊員・朝霞や大企業に勤める許斐の力で、何とかビルの屋上へ避難することに成功する。
一方、糖尿病の症状で、なかなか目覚めないジイさん。
その脳裏には、なぜか自分を遠ざけようとする家族たちの姿がーー。
皆の心を遠ざけたのは
【３】
【４】
西藤の声で呼び起されたジイさんだったが…。
大丈夫か？ジイさん…！！
【５】
【６】
巨大地震で起きた津波に町が飲み込まれた中、なんとかビルの屋上に辿り着いた西藤とジイさん。
しかし津波をきっかけに新たに起こった火災【津波火災】により、逃げ込んだはずのビルが、火に包まれてしまい…。
アンタ動けるか？
【７】
【８】
「足手まといだ」
元陸上自衛隊隊員・朝霞がジイさんへ言い放ったあまりに冷たい言葉。
大企業のエリート社員・許斐はショックを受けるが…。
アンタを見棄てて脱出すると思う
【９】
【10】
事態がひっ迫する中「物事を決して楽観的に考えない」と語った朝霞。
災害避難の基本が＜自助＞であることを説明するとともに、自らの生存が危ぶまれるとなれば、ジイサンを躊躇いなく棄てていくということを宣言するのだった。
自分の命を最優先する
【11】
【12】
朝霞の言葉を前にして、これまでの自分の判断が愚かだったことを自覚した西藤。
それでもなぜかその心によぎるのは…。
ジイさんは俺が背負いますから
【13】
「ジイさんを背負ってでも助ける」と宣言した西藤。
果たして燃え盛るビルを4人揃って脱出できるのか？
