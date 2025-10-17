体が硬いなら両腕の三角形を崩してもいい!? 高橋竜彦がオススメする“手元先行素振り”でHSアップ
「両腕の三角形を保って振ろうとしても、逆にヘッドスピードが下がるだけです」と高橋竜彦。体が硬くなって、捻転差が作れないシニアは、両腕を脱力させた手元先行素振りがオススメだと語る。
【写真】手元→ヘッドで動かす“手元先行”でHSアップ！ シニアでも飛ばす高橋竜彦のドライバースイング
◇ ◇ ◇体が硬くなっているシニアの場合、両腕の三角形を保って体の回転で振ろうとすると、逆に力んで捻転が浅くなり手打ちにつながります。手打ちになる人は、両腕を脱力して、爛悒奪匹鮹屬い討韻椶蠅砲垢襪茲Δ?手元を先行させて振るテークバックを繰り返しましょう。腕をムチのように使って振る感覚がつかめ、ダウンでもタメが作りやすくなります。ドリルを行う際は、まずヘッドを胸の前に上げてください。その後、両腕の力を抜き、ヘッドの重みを感じながら手元先行でテークバックします。これを何度も繰り返しましょう。打つ前の素振りにもオススメですね。なお実際に打つ際も、脱力したまま手元→ヘッドの順で動かすと、ダウンでも手元から先行して振り下ろせます。右足は、トップまで押し込む意識を持って、下半身を固めたまま振るイメージを持つと、軸を保ってスイングできますよ。■盒粁吃Г燭はし・たつひこ／ 1974年生まれ。福岡県出身。2005年にプロ初優勝し、翌年に「日本ゴルフツアー選手権」でメジャー初制覇。昨年シニアデビュー。ジャパンクリエイト所属◇ ◇ ◇倉本のスイングを詳しく解説！ 関連記事【倉本昌弘も実践する60歳からの飛ばし術 「歩くように両足をタテに踏み込むと飛距離が落ちません」】でその秘密が分かります！
<ゴルフ情報ALBA.Net>
