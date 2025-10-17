日本OPで石川遼が向き合う“メリハリ” 「守っていれば楽かといえばそうでもない」
＜日本オープン 初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞日本オープンは過去3度2位に入っている石川遼。初制覇に向けて今年の作戦は“メリハリ”だ。初日は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」で回り、暫定で首位と5打差の28位タイで終えた。
【写真】ラフがこんなに長いのです
インスタートの石川は520ヤードと難度の高い10番（パー4）で5メートルのパーパットを沈めてしのぐと、350ヤードの14番（パー4）ではドライバーを握る。「フェアウェイでもラフでもバンカーでもグリーンのそばまで行きたい」という戦略でファーストカットに運ぶと、50ヤードほどの2打目を1メートルにつけてバーディ奪取に成功する。続く15番（パー4）は奥のカラーから3打を要してボギーとすると、17番（パー4）は3打目の深いラフからのアプローチをミスするなどダブルボギー。だが悪い流れになりかけたが18番（パー4）では6メートルを沈めてすぐに取り返した。後半の1番（パー4）は、グリーン手前のラフからのアプローチを寄せきれずにボギーとしたが、続く468ヤードの2番（パー4）はティショット、セカンドと好ショットを続けて、1メートルのバーディパットを沈めた。バーディが欲しい4番（パー5）は、グリーン手前は花道がなくラフばかり。フェアウェイからの2打目は「グリーンのそばまで運ぶ」狙いで打ったが、右にそれて距離のあるバンカーへ。ピンまで40ヤードの3打目は「少し薄く取りすぎた」とグリーン奥のラフまで飛んだ。砲台でグリーン面が下り傾斜の難しいアプローチが残ったが、柔らかいロブショットで60センチにつけてギャラリーを沸かせた。「4番は攻めると決めてやっているので、（2打目が）距離のあるバンカーに入るのも受け入れている」。前半の14番も後半の4番もリスクを承知で攻めのホールと決めている。普段は距離のあるバンカーにつかまることはOKとしないが、日本オープンは特別だ。「守っていれば楽かといえばそうでもない。メリハリが求められる」。難しいセッティングで守ってばかりではリズムが作りにくい。時にはバーディを狙うメリハリを大切にする。15回目の出場となると戦い方は心得ている。「ひるまずにチャンスと思えばいくし、逆になかなかバーディがこなくても耐えるホールと思えば耐える。それが日本オープン。自分で流れを変えたり、（コースを）ねじ伏せるというのは1回できても続けられるトーナメントではない。メンタルもタフじゃないといけないと思いますし、難しいからこそ表に出てくる課題もあるので、そこを楽しみながらやっています」。いいマネジメントをしてボギーとしたところは受け入れられると話したが、「きょうはやっちゃったなというミスも3つぐらいあった」とスコアに直結するミスには悔しさをにじませる。「いいところに目を向けつつ、アプローチとバンカーの距離感をよくしていければ、チャンスはあるかなと思います」。残り3日間もメリハリをつけて初タイトルに挑む。（文・小高拓）
