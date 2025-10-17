米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が、2人の元大物選手がMLBチームでのコーチ職を求めて就職活動をしていると報じている。

1人はレッドソックスのレジェンド、マニー・ラミレス氏（53）。シルバースラッガー賞を9度受賞し、2度のワールドシリーズ制覇に貢献した。MLBの打撃コーチ就任を望んでおり、「30球団全てに自分の意思を伝えている」という。

ラミレス氏は昨オフにも、あるMLB監督に自身を打撃コーチとして売り込んでいたが、今回はより積極的な動きとなっている。現役時代の実績は通算打率.312、555本塁打、1831打点という堂々たる数字を残している。一方でコーチ経験は限られており、2014年に3Aアイオワ・カブスで選手兼コーチを数か月務め、その後16年まで球団の打撃コンサルタントとして活動した。

捕手としてオールスターの常連で、2度のワールドシリーズ優勝を経験したヤディエル・モリーナ氏（43）も意欲を見せている。自身のインスタグラムで「MLBでもメキシコでもどこでもいい、コーチまたは監督として現場に戻る準備はできている」と投稿した。

モリーナ氏は既にカージナルスおよびオリバー・マーモル監督と正式なコーチ職について話をしている。今夏に2試合限定でカージナルスのゲストコーチとして復帰しており、その際は「将来的にはコーチや監督として関わるつもりだが、今は家族を優先している」と語っていた。