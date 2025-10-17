『ばけばけ』第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」を振り返る
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の各回あらすじを振り返る。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
■第11回のあらすじ
無事にお見合いもうまくいき、トキ（高石あかり）と銀二郎（寛一郎）の新婚生活がはじまった！働き者の銀二郎のおかげで、松野家の生活も少しは楽になり、祖父・勘右衛門（小日向文世）、父・司之介（岡部たかし）も、跡取りとなる銀二郎への期待が膨らむ。幸せ絶頂のトキ。しかし、仕事場である雨清水家の機織り工場では不穏な空気が流れ始めていた。
■第12回のあらすじ
トキ（高石あかり）が働く機織り工場が、景気悪化で資金難に。社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）が金策に繰り出し、その間、雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が社長代理を務めることになった。トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、女工たちにも不安が広がっていく。一方、松野家では勘右衛門（小日向文世）による銀二郎（寛一郎）への跡取り教育が過熱していた。そんなある日、金策中の傳が倒れてしまう。
■第13回のあらすじ
病に倒れた雨清水傳（堤真一）。トキ（高石あかり）は日頃、お世話を焼いてくれる傳への恩返しのため、看病を買って出る。日中は工場、朝夜は傳の看病。二重生活がはじまり毎晩遅くに帰ってくるトキを司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、銀二郎（寛一郎）は心配する。特に司之介とフミの様子はただ帰りが遅いことを心配しているにしては大げさで…銀二郎はひょんなことから”松野家”の秘密を知ることになる。
■第14回のあらすじ
トキ（高石あかり）が傳（堤真一）の看病をはじめて3週間。傳の具合は回復しない。工場の様子を心配する傳に順調であると答えるトキだが、工場では傳が戻るまでに経営状況を回復させようと、トキやチヨ（倉沢杏菜）、せん（安達木乃）、工女たちが馬車馬のように厳しく働かされていた。ある日、看病のために夕食を作っていたトキがけがを負ってしまう。そこに、駆けつけたタエ（北川景子）の提案にトキは衝撃を受ける。
■第15回のあらすじ
トキ（高石あかり）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。傳は三之丞に事態の説明を求める。
