今年からＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴとデイリースポーツが注目の選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」第６回は、ルーキー・中村心（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が登場。プロ３戦目で早くもプレーオフに進出した実力の持ち主は、攻めて、攻めて、攻め勝つゴルフでツアー初優勝を目指している。

大舞台で、見る者をアッと驚かせた。１０月２日、日本女子オープンの第１ラウンド。中村は序盤の２番パー３で、いきなりホールインワンを達成した。実測１９５ヤード。グリーン奥の難しい位置に切られたカップに、ボールはワンバウンドで飛び込んでいった。

「急にボールが消えてビックリした。ショットの感触は良かったけど、入るとは思わなかった」

小学２年生のころ、低学年向けの数十ヤードの設定のパー３で決めたことはあった。それ以来、意外に縁遠かった「人生２度目のエース」が、何と“Ｎｏ．１女子ゴルファー決定戦”の難コースで飛び出した。

これで勢いに乗り、メジャーの大舞台で、終始優勝争いを視野に捉えながらのプレーを続けた。最終日の序盤２ホールでスコアを崩し、突き放されてしまったが、飛躍を予感させる戦いぶりだった。

「最終日の序盤、グリーン左端にピンがある時に、ショットを左に外してしまって難しいアプローチになり、スコアを落としてしまった」

そう反省する一方で、こうも言う。

「でも、自分にとっては左ピンはチャンスにつけにいきたい位置。狙い方を考えつつも、積極的に攻めないと、スコアを伸ばしあう展開にはついていけない」

プロ３戦目となった今年３月の富士フイルム・スタジオアリス女子。上位を快走し、最終日の最終１８番を単独首位で迎えた。だが１・５メートルのパーパットがカップに蹴られて河本結、安田祐香に追いつかれると、プレーオフ１ホール目でも５０センチのパーパットを外して脱落した。

悔し涙に暮れながら、後悔の念は終盤の短いパーパットには向かなかった。「もともとピンを狙うタイプですが、そこを最終日でも大事にしないと、と強く思うようになりました」。攻めて、攻めて、攻め勝つゴルフを−。１５位に終わった日本女子オープンだが、攻めた結果であると前向きにとらえている。

ジュニア時代から無駄なく研ぎ澄まされたスイングの持ち主が多い今のゴルフ界にあって、中村は「バックスイングから切り返しにかけての動きが個性的」と評されることも多い。だが、ジュニア時代から師事するレジェンド中嶋常幸からは「その動きはちゃんとプラスに働いている。俺はおまえのスイングが好きだよ」といつも背中を押される。

そこを矯正するより、グリーン周りの技術を磨くことに時間を割くべき−。アプローチやパットにもっと自信が持てれば「たとえグリーンを外してしまってもパーセーブできる」と、難しいピン位置でも思い切って攻めにいける。今季ここまで、ドライバー飛距離は全体１４位。イーグル数も全体２位につけている。ここにグリーン周りの技術が加われば、攻める力がより生きてくる。

中嶋は「今はレベルが上がっている一方で、個性的な選手が減った印象もある。青木功さんにもジャンボ尾崎にも、２００ヤード以上の遠くから見たって分かる個性があって、強さもあいまってみんなに愛されていた。中村心にもそういうプロになってほしい」と期待する。

中村も「うまくいかないこともあるし、シーズンも残り少なくなってしまったけど『ルーキーで初優勝』という目標を変えずに頑張りたい」と語気を強める。「常に『絶対に勝つ』と思い続ける。勝つシーンを思い描き続ける。それが大事なんだと思います」。脳裏に描くイメージが具現化される瞬間は、意外とすぐそこに待ち受けているのかもしれない。

【中村心（なかむら・こころ】

◆ジュニア時代から台頭

２００５年１０月２５日、山口県生まれ。３歳上の姉に続く形で、５歳からゴルフに取り組む。２０２３年の日本ジュニア女子１５〜１７歳の部で優勝。同年の日本女子オープンでは１４位でローアマ（最優秀アマチュア賞）に。

◆プロテストに２度挑戦

２３年の最終プロテストでは３４位で合格ならず。２４年はＪＧＡナショナルチーム入りし、オーガスタナショナル女子アマなどに出場。同年の最終プロテストで７位に入り合格。

◆２度のプレーオフ

２５年シーズン序盤にはＱＴランク７４位の資格で出場。レギュラーツアー３戦目の富士フイルム・スタジオアリス女子と、直後の下部ツアー大王海運レディースで立て続けにプレーオフに進出。

◆海外志向

ジュニア時代からジーノ・ティティクル（タイ、現世界ランク１位）の大ファンで、攻めの姿勢に強く影響を受けている。オーガスタ女子アマでの経験も加わり、ジーノも活躍している海外メジャーでの優勝をこの先１０年の目標に掲げる。

◆バレエ経験はないけど

好きな食べ物はハンバーグで「毎日でもいい」。嫌いな食べ物はそら豆。クセは鼻をかくこと。特技はつま先立ち。「バレエ経験はないけど学生のころからよくやっていた」という。