櫻坂46田村保乃、“別人格の2面性”魅せる メイク方法に感動「すぐにマスターしたい」
【モデルプレス＝2025/10/17】櫻坂46の田村保乃が、10月22日発売の雑誌「VOCE」12月号（講談社）に出演。ヘア＆メイクアップアーティスト・林由香里氏が考案した「2点チーク」の企画で、新たな顔を見せた。
【写真】櫻坂46田村保乃「印象が違って見える」横顔ショット
「2点チーク」とは、頬の2か所にチークを塗り分ける、というメイク方法。正面顔と横顔で印象が別人格のように違って見え、表情にも抜け感まで生まれるという、画期的なチークの塗り方。
実際にそのチークを体験した田村は、「新しいチークの入れ方に感動しました！正面と横顔で自然と印象が違って見えるのがスゴイ。頬全体をチークで覆わず、2か所に塗ることで、チークがペタッとして見えないのもいいですね。このテクニック、すぐにマスターしたいです！」と、その新しいチークのテクニックに驚いた。
今号の通常版表紙は戸田恵梨香、増刊表紙はtimeleszの松島聡。そのほか誌面には、出口夏希、森絵梨佳らが登場する。（modelpress編集部）
◆田村保乃「2点チーク」に驚き
◆表紙は戸田恵梨香＆松島聡
