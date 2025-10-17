「それスノ」Snow Man、沢村一樹と“平成ファッション”対決 中条あやみが審査員に初参加
【モデルプレス＝2025/10/17】10月17日放送のSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系／金曜よる7時〜）では、「東京それスノコレクション」第5弾を放送する。
【写真】中条あやみが待ち受けにしていた女優
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」。第5弾となる2025オータムコレクションが開幕する。今回参加するモデルは、Snow Manに『それスノ』初登場となるゲスト・沢村一樹を加えた10人。テーマに合わせてそれぞれが本当に考えたコーディネートを纏い、120人の客に囲まれたランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5人がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
今回のテーマは「デートでしたい！平成レトロアベックコーデ」。数々のハイブランドが平成のヴィンテージアイテムを復刻させるなど、平成ファッションブームが到来中。そこで、今回は「平成のファッション」を取り入れた今風コーデで、Snow Manと沢村が本気のファッション対決を行い火花を散らす。モデル出身で「ベストドレッサー賞」や「ベストレザーニスト」などファッションにまつわる様々な受賞歴を持つ沢村は、どんなファッションでSnow Manに挑むのか。
今回の対決はコーディネートのほか、ランウェイのBGMと「彼女との平成っぽいデートプラン」もモデル自らが考案。さらに、彼女が着るコーデもモデルが考えており、その全てが審査の対象となる。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、ある人物たちが“彼女役のスペシャルモデル”として登場し、一緒にランウェイを歩く。
モデルたちの運命を左右する審査員を務めるのは、本企画ではお馴染みのアンミカ、池田美優、藤田ニコル、あのに加え、中条あやみが初参戦。ファッションに精通した5人の審査員を前に気合十分で対決に臨むモデルたちだが「マイナス100億点」「あの服は地上では見ない」と今回も辛口な意見が続々。
さらに「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがまったくない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。ドッキリでランウェイに放り込まれたLA帰りの人気タレントとは誰か。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中条あやみが待ち受けにしていた女優
◆沢村一樹「それスノ」初参戦
大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」。第5弾となる2025オータムコレクションが開幕する。今回参加するモデルは、Snow Manに『それスノ』初登場となるゲスト・沢村一樹を加えた10人。テーマに合わせてそれぞれが本当に考えたコーディネートを纏い、120人の客に囲まれたランウェイに登場。ランウェイの先にいる辛口女性審査員5人がその場でファッションを審査し、過半数から“ダサい”と判定されると、業界初「顔だけ残し穴」に落下するという屈辱が待っている。進行は柴田英嗣（アンタッチャブル）が務める。
◆中条あやみが審査員に初参加
今回の対決はコーディネートのほか、ランウェイのBGMと「彼女との平成っぽいデートプラン」もモデル自らが考案。さらに、彼女が着るコーデもモデルが考えており、その全てが審査の対象となる。彼女の服装も審査の重要ポイントになるため、ある人物たちが“彼女役のスペシャルモデル”として登場し、一緒にランウェイを歩く。
モデルたちの運命を左右する審査員を務めるのは、本企画ではお馴染みのアンミカ、池田美優、藤田ニコル、あのに加え、中条あやみが初参戦。ファッションに精通した5人の審査員を前に気合十分で対決に臨むモデルたちだが「マイナス100億点」「あの服は地上では見ない」と今回も辛口な意見が続々。
さらに「芸能人リアル私服抜き打ち審査」では、私服のイメージがまったくない芸能人のファッションを抜き打ちで審査。ドッキリでランウェイに放り込まれたLA帰りの人気タレントとは誰か。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】