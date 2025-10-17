「THEゴールデンコンビ2025」Prime Videoで配信決定 千鳥がMC・乃木坂46林瑠奈が番組サポーターに
【モデルプレス＝2025/10/17】Prime Videoでは、Amazon MGMスタジオ製作の新番組『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』を、11月21日20時よりプライム会員向けに独占配信することが決定。MCを千鳥（大悟、ノブ）、番組サポーターを乃木坂46の林瑠奈が務めることがわかった。
【写真】乃木坂46林瑠奈、美脚スラリ
本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
審査するのは、200人の観客。ステージごとに“一番面白くないコンビ”が脱落する過酷ルールのもと、試されるのは、瞬発力、アドリブ力、表現力といった“笑いの総合力”と“コンビの絆”。“二代目・ゴールデンコンビ”の座は誰の手に？注目の出場芸人のメンバーやその相方、そしてそんな彼らをむちゃぶりで翻弄する豪華ゲストなどの情報は、これから順次発表される。
本番組のメインMCは、千鳥。その2人の姿を捉えた“笑撃”ティザービジュアルと優勝トロフィーを掲げたスペシャルショットが初解禁。最強新コンビ決定戦に相応しく、様々な場面で深いコンビ愛を見せる彼らが2024年に引き続きメインMCとなり、芸人達の激闘の行方を見届けながら本番組を盛り上げる。
さらに、MC千鳥をサポートする番組サポーターには、林の続投が決定。2024年、本番組の配信を記念して期間限定で開設されたTikTokアカウントでは、林の“お笑い熱”が伝わるオリジナルコンテンツが数多く発信され、大きな話題になった。（modelpress編集部）
「面白かったという声を前回沢山いただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって、呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”って嬉しい気持ちもある、そういう番組になったんじゃないかなと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後はなんか感動する感じやったな。期待していてください」
「前回は本当に何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に、『これは沢山の方が見てくれるんじゃないかな』と確信していました。想像以上の反響で、こうして第2回を迎えられて嬉しいです。今回もまさに激闘…！芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあってすごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からMCで良かったって思いました」
「前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何より嬉しいです！今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、様々なキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください！」
「昨年の『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』が、Prime Videoオリジナルバラエティ番組として歴代No.1の視聴者数を獲得できたことを大変うれしく思います。千鳥をMCに、実力派芸人たちのオリジナルコンビによる即興コントバトルという、この斬新な企画が、プライム会員の皆様に今後もさらなる笑いの化学反応を生み出していくことを願っています」
11月21日（金）：1話＆2話（第1ステージ〜第3ステージ）
11月28日（金）：3話＆4話（第4ステージ〜第6ステージ）
12月5日（金）：5話（決勝）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46林瑠奈、美脚スラリ
◆「THEゴールデンコンビ2025」配信決定
本番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
本番組のメインMCは、千鳥。その2人の姿を捉えた“笑撃”ティザービジュアルと優勝トロフィーを掲げたスペシャルショットが初解禁。最強新コンビ決定戦に相応しく、様々な場面で深いコンビ愛を見せる彼らが2024年に引き続きメインMCとなり、芸人達の激闘の行方を見届けながら本番組を盛り上げる。
さらに、MC千鳥をサポートする番組サポーターには、林の続投が決定。2024年、本番組の配信を記念して期間限定で開設されたTikTokアカウントでは、林の“お笑い熱”が伝わるオリジナルコンテンツが数多く発信され、大きな話題になった。（modelpress編集部）
◆大悟コメント
「面白かったという声を前回沢山いただきました。『ゴールデンコンビ』は、芸人たちにとって、呼ばれたくはないけど、呼ばれたら“認められている”って嬉しい気持ちもある、そういう番組になったんじゃないかなと思います。今回もめちゃくちゃ笑ったし、最後はなんか感動する感じやったな。期待していてください」
◆ノブ コメント
「前回は本当に何も分からないまま収録したんですけど、終わった後に、『これは沢山の方が見てくれるんじゃないかな』と確信していました。想像以上の反響で、こうして第2回を迎えられて嬉しいです。今回もまさに激闘…！芸人たちの熱量が半端じゃなかったし、シビれる瞬間もあってすごいお笑いを見たなという思いです。あと、心からMCで良かったって思いました」
◆林瑠奈コメント
「前回に続き、番組のサポーターとして参加できたことが何より嬉しいです！今回は、私も笑わせてもらうような、楽しめる感じもありましたが、様々なキャラクターのカラーがまた違う形で出ていて、オリジナルコンビが生む化学反応などもさらにパワーアップしておりますので、ぜひご期待ください！」
◆Amazon MGMスタジオ：トマ・デュボワ氏コメント
「昨年の『最強新コンビ決定戦 THE ゴールデンコンビ』が、Prime Videoオリジナルバラエティ番組として歴代No.1の視聴者数を獲得できたことを大変うれしく思います。千鳥をMCに、実力派芸人たちのオリジナルコンビによる即興コントバトルという、この斬新な企画が、プライム会員の皆様に今後もさらなる笑いの化学反応を生み出していくことを願っています」
◆「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」概要
11月21日（金）：1話＆2話（第1ステージ〜第3ステージ）
11月28日（金）：3話＆4話（第4ステージ〜第6ステージ）
12月5日（金）：5話（決勝）
【Not Sponsored 記事】