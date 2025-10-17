日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2940（-14.5 -0.49%）
ホンダ 1534（-13.5 -0.87%）
三菱ＵＦＪ 2273（-28 -1.22%）
みずほＦＧ 4724（-36 -0.76%）
三井住友ＦＧ 3957（-67 -1.67%）
東京海上 6159（-32 -0.52%）
ＮＴＴ 155（-1.0 -0.64%）
ＫＤＤＩ 2332（-16.5 -0.70%）
ソフトバンク 214（-1.7 -0.79%）
伊藤忠 8336（-49 -0.58%）
三菱商 3532（-29 -0.81%）
三井物 3643（-1 -0.03%）
武田 4176（-35 -0.83%）
第一三共 4057（-34 -0.83%）
信越化 4949（-28 -0.56%）
日立 4569（-33 -0.72%）
ソニーＧ 4288（-33 -0.76%）
三菱電 3882（-17 -0.44%）
ダイキン 17571（-244 -1.37%）
三菱重 4237（-31 -0.73%）
村田製 2771（-32 -1.14%）
東エレク 30022（-228 -0.75%）
ＨＯＹＡ 22443（+318 +1.44%）
ＪＴ 4940（-13 -0.26%）
セブン＆アイ 1971（-13 -0.66%）
ファストリ 52019（-151 -0.29%）
リクルート 7642（-4 -0.05%）
任天堂 12095（-55 -0.45%）
ソフトバンクＧ 23384（-446 -1.87%）
キーエンス（普通株） 56603（-2157 -3.67%）
