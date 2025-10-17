日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2940（-14.5　-0.49%）
ホンダ　1534（-13.5　-0.87%）
三菱ＵＦＪ　2273（-28　-1.22%）
みずほＦＧ　4724（-36　-0.76%）
三井住友ＦＧ　3957（-67　-1.67%）
東京海上　6159（-32　-0.52%）
ＮＴＴ　155（-1.0　-0.64%）
ＫＤＤＩ　2332（-16.5　-0.70%）
ソフトバンク　214（-1.7　-0.79%）
伊藤忠　8336（-49　-0.58%）
三菱商　3532（-29　-0.81%）
三井物　3643（-1　-0.03%）
武田　4176（-35　-0.83%）
第一三共　4057（-34　-0.83%）
信越化　4949（-28　-0.56%）
日立　4569（-33　-0.72%）
ソニーＧ　4288（-33　-0.76%）
三菱電　3882（-17　-0.44%）
ダイキン　17571（-244　-1.37%）
三菱重　4237（-31　-0.73%）
村田製　2771（-32　-1.14%）
東エレク　30022（-228　-0.75%）
ＨＯＹＡ　22443（+318　+1.44%）
ＪＴ　4940（-13　-0.26%）
セブン＆アイ　1971（-13　-0.66%）
ファストリ　52019（-151　-0.29%）
リクルート　7642（-4　-0.05%）
任天堂　12095（-55　-0.45%）
ソフトバンクＧ　23384（-446　-1.87%）
キーエンス（普通株）　56603（-2157　-3.67%）