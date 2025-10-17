東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値150.43　高値151.40　安値150.21

152.34　ハイブレイク
151.87　抵抗2
151.15　抵抗1
150.68　ピボット
149.96　支持1
149.49　支持2
148.77　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1687　高値1.1694　安値1.1643

1.1757　ハイブレイク
1.1726　抵抗2
1.1706　抵抗1
1.1675　ピボット
1.1655　支持1
1.1624　支持2
1.1604　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3434　高値1.3455　安値1.3394

1.3522　ハイブレイク
1.3489　抵抗2
1.3461　抵抗1
1.3428　ピボット
1.3400　支持1
1.3367　支持2
1.3339　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7930　高値0.7985　安値0.7924

0.8030　ハイブレイク
0.8007　抵抗2
0.7969　抵抗1
0.7946　ピボット
0.7908　支持1
0.7885　支持2
0.7847　ローブレイク