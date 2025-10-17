東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値150.43 高値151.40 安値150.21
152.34 ハイブレイク
151.87 抵抗2
151.15 抵抗1
150.68 ピボット
149.96 支持1
149.49 支持2
148.77 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1687 高値1.1694 安値1.1643
1.1757 ハイブレイク
1.1726 抵抗2
1.1706 抵抗1
1.1675 ピボット
1.1655 支持1
1.1624 支持2
1.1604 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3434 高値1.3455 安値1.3394
1.3522 ハイブレイク
1.3489 抵抗2
1.3461 抵抗1
1.3428 ピボット
1.3400 支持1
1.3367 支持2
1.3339 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7930 高値0.7985 安値0.7924
0.8030 ハイブレイク
0.8007 抵抗2
0.7969 抵抗1
0.7946 ピボット
0.7908 支持1
0.7885 支持2
0.7847 ローブレイク
