◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。2回の第2打席は“怪物新人”にニゴロに打ち取られた。

2回2死一塁の第2打席は“怪物新人”として知られる剛腕・ミジオロウスキーと対戦。2球目、膝元の94.8マイル（約152.5キロ）の高速スライダーを狙ったが、ニゴロに打ち取られ好機を拡大することはできなかった。7月の対戦ではカーブを捉え、本塁打を放っている。

初回の第1打席は「オープナー」として先発した救援左腕・アシュビーの外角低めスライダーを上手く拾って右翼線に三塁打。チャンスメークすると次打者・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。

レッズとのワイルドカードは9打数3安打4打点、2本塁打を放つなどシリーズ突破の原動力となったが、フィリーズとの地区シリーズ（DS）に入ってから調子は急下降。左腕と多く対戦したこともあり18打数1安打に終わり、NLCSでもここまで2試合で7打数1安打で、直近6試合は打率・080に低迷している。

前日の会見では「打席のクオリティーを高めていくってことがまず一番最初にやるべきこと」と話し、会見後の全体練習では今季初めてフリー打撃に参加。5セット、計32スイング中、推定飛距離150メートル弾を含む14本の柵越えをマークし、見守ったロバーツ監督やフリーマンらを驚かせていた。