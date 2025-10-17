高橋英樹、「我が家のふわふわフレンチトースト」を披露 「喫茶店のモーニングみたい」「素晴らしい食卓」と反響
俳優の高橋英樹（81）が16日、自身のブログを更新。「我が家のふわふわフレンチトースト」と、朝食を披露した。
【写真】高橋英樹が披露した「我が家のふわふわフレンチトースト」
タイトルで「今朝はフレンチトースト」と明かし、「サラダと盛り付けてこんな感じです」と朝食の写真をアップ。お皿に盛られたボリューム満点のフレンチトーストを「とても！美味しい」と絶賛し、「玉子も一人丸々1個からめますので 栄養たっぷりです（笑） 皆さんもぜひ！作ってみてください」と呼びかけた。
この投稿には「栄養たっぷり朝ごはん」「素晴らしい食卓ですね」「素敵です！」「喫茶店のモーニングみたいで美味しそうですね〜」「朝から手の込んだフレンチトーストを作って下さる奥様に感謝ですね」などのコメントが寄せられている。
