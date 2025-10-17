

アニメコラムニストの筆者が「日本アニメの底力が伝わる意外な作品」を5つ厳選してお届けします（筆者撮影）

いまや国内外で広く受け入れられている日本のアニメ。しかしそのすごさを語る際、どうしても我々の目は“精巧な画でものすごく動く”作品に向けられがちです。

これらの作品達がすごいのは間違いありませんが、実は日本のアニメには“パッと見では気づかない物凄い技術で制作されている作品”もたくさんあります。

今回はそうした作品から個人的なおすすめを5つ厳選して紹介します。

実はシンプルなキャラほど難しい！？

あまりに自然で見過ごされがちですが、線の少ないシンプルなキャラほど“コレジャナイ感”を出さずに映像化するには、とてつもない技術を要すると思います。

例えば「ドラえもん」や「アンパンマン」などは、子供がお絵描きできるくらいシンプルなデザインである一方、アニメの通りに描こうとしても、両目の距離やパーツの比率などがひとつ異なるだけで、なんかちょっと違う……となった覚えはないでしょうか。

そう考えると、“シンプルが故に難しいキャラの造形を保ったまま、さらには動かしている”アニメの技術がどれほどすごいのか、実感も湧いてくると思います。

1.ちいかわ

『ちいかわ』もそうした作品の1つです。ナガノ氏の漫画を原作とした同作は、原作時点ですでに根強い人気がありましたが、2022年のアニメ化を機に世間での認知度をより一層高めました。

アニメ化以降はグッズ化やコラボの頻度も格段に増えたため、作品に触れたことがない人でもキャラクターを目にしたことがあるという人はかなり多いと思います。

ほのぼの系の作品と思いきや、その見た目からは想像もできないほどハードな世界観も描かれるというギャップで大人のファンも数多く生み出している本作。アニメを手がけるのは「動画工房」というスタジオです。

アニメでは、シンプルに見えて1つでもバランスが崩れると全く別物になってしまうナガノワールドが、キャラはもちろん背景や色彩も世界観通り見事に映像化されています。原作ファンを唸らせた声のキャスティングや、アニメ化に伴い実際に音声がついた劇中歌などにも注目です。

大人が見ても泣ける物語が話題に

2.すみっコぐらし

『すみっコぐらし』は、漫画や小説といった原典にあたる物語のない「ハローキティ」などと同じいわゆるキャラクターものの作品です。誕生以降、文房具や日用品といったグッズやゲームなどが幅広く展開され、元々子供達から絶大な人気がありました。

そんな本作が、アニメ化を機により幅広い層から注目を集めたのは、2019年『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』が公開されたときのこと。すみっコ達の性格ややわらかな世界観はそのままに、“大人が見ても泣ける”物語が話題となり、親子連れではない多くの大人達までもが劇場に足を運んだのです。

以降はショートアニメなども展開しながらシリーズ化されてきたアニメ映画も、10月公開の最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』で4作目となります。実は一足先に試写で拝見したのですが、アニメスタジオ「ファンワークス」が描く、冒険衣装で動きまくる「すみっコ」達の“ブレない可愛さ”は本作でも健在でした。

3.リラックマ

シンプルが故に難しいキャラが描かれたアニメの中には、普段そのアニメスタジオが手がけるタイトルとのギャップに驚くような作品もあります。『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』や『銀河英雄伝説 Die Neue These』といった重厚な作品を手がけることも多い「Production I.G」が制作する、2026年放送のショートアニメ『リラックマ』もそのひとつです。

『リラックマ』はこれまでに、こちらもめちゃくちゃ可愛いNetflix配信のストップモーション（コマ撮り）アニメが制作されてきましたが、今回のアニメは2Dタッチ。公開中のPVをみると、キャラクターの可愛さはそのままに活き活きと動きまくり、その柔らかさやあたたかさまでが伝わってきそうな映像表現に期待が高まります。

最初はスタジオとタイトルとのギャップに驚くかもしれませんが、むしろシンプルが故にバランスも難しいキャラをこれだけ活き活きと動かすことができるのも、これまで幅広いジャンルの作品を数多く手がけてきた老舗スタジオだからこそといえそうです。

「京アニ」だからこそできる躍動感

4.CITY THE ANIMATION

同じく、“このスタジオだからこそ”このキャラをこれだけ活き活き動かすことができるのだろうという作品には、この夏に放送された『CITY THE ANIMATION』もあります。

本作を手がけたのは「京アニ」こと「京都アニメーション」。皆さんの中には『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』や『響け!ユーフォニアム』など、どちらかというと“精巧な画でものすごく動く”作品を手がけているイメージがあると思います。

それらと比較すると一見あっさりしていそうな本作ですが……洗練された線と色で描かれた世界が我々の予想を超えて最大限に動きまくる様子は、車を買ったらロケットだった！？くらいひっくり返りそうな驚きと満足感を与えてくれます。

本作が気に入った方には、同じ原作者さんの作品を同じく「京アニ」が手がけた『日常』もおすすめです。

5.ミュークルドリーミー

最後の1本は、“シンプルが故に描くのが難しいキャラがブレずにずっと可愛い”という点では私個人が一番おすすめしたい作品『ミュークルドリーミー』です。

ご存知「サンリオ」から生まれたこの『ミュークルドリーミー』は、ふわふわのこねこのぬいぐるみ達を描いたキャラクターものの作品。「J.C.STAFF」が手がけたテレビアニメは2020年から2022年にかけて放送されました。

繰り返しですがシンプルなキャラ、特にこういった“ぬいぐるみ感”のあるキャラは、動いた時に少しでも顔や体のバランスが違うと途端に違和感が生じやすかったりもします。しかしこの作品がすごいのは、登場するぬいぐるみたちがどんなに動いてもどの角度からみてもブレずに“ずっと可愛い”と思えること……！

ぬいぐるみ感は崩さずも豊かな表情や体のフォルム・可動域などからは、アニメを手がけた人達のこだわりを（勝手に）感じてしまいます。見ているだけで元気と癒しがもらえる、個人的にもおすすめの1本です。

アニメはとにかく奥が深い





今回紹介したような、“シンプルが故に難しいキャラの造形を保ったまま動かす”作品は、その見た目もあり全てが手描きのような印象も持つかもしれません。しかし上記5作をはじめ多くの作品では、手描きに加えてCGやFLASHといった様々な表現も駆使されており、その技巧は“精巧な画でものすごく動く”作品達と同様です。

大きな盛り上がりを生む話題作ばかりでなく、幅広いジャンルの作品がそれぞれの技巧を凝らしながら制作されるという層の厚さも、日本アニメの底力の1つなのかもしれません。

読者の方々にはなかなか視聴機会のないジャンルの作品も多かったかもしれませんが、これらを通して、改めて日本のアニメの多彩さや奥深さに触れていただけたら嬉しいです。

（小新井 涼 ： アニメコラムニスト）