○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１８：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２１：３０　米・輸出入物価指数
２２：１５　米・鉱工業生産
２２：１５　米・設備稼働率
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ゲンダイＡＧ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アンビスＨＤ<7071>
※東証グロース上場：ユーソナー<431A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレスほか

（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。

出所：MINKABU PRESS