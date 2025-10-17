１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２２：１５ 米・鉱工業生産
２２：１５ 米・設備稼働率
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：ゲンダイＡＧ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アンビスＨＤ<7071>
※東証グロース上場：ユーソナー<431A>
※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレスほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
