１７日の主なマーケットイベント １７日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ゲンダイＡＧ<2411>，アジュバン<4929>，東京製鉄<5423>，アンビスＨＤ<7071>

※東証グロース上場：ユーソナー<431A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレスほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS