１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円４３銭前後と前日と比べて６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７５円８１銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。



この日に米フィラデルフィア地区連銀が発表した１０月の製造業業況指数が予想外に悪化したほか、ニューヨーク連銀が発表した１０月のサービス業活動指数が落ち込んだことを受け、米景気の減速を懸念したドル売りが優勢となった。加えて、米地銀を取り巻く信用リスクが意識されるかたちで、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が下落し、米長期金利が低下したこともドルの重荷。ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演で「今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での追加利下げを支持する」と述べたことや、ミランＦＲＢ理事が国際金融協会（ＩＩＦ）主催の討議で金融政策について「引き締めすぎ」との見解を示したことも影響し、ドル円相場は一時１５０円２１銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８７ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS